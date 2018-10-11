«Вашингтон» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч НХЛ 11 октября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 11 октября 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Вегас Голден Найтс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Вегас».

«Вашингтон»

В прошлом матче «Вашингтон» на выезде устроил перестрелку с «Питтсбургом» и проиграл в овертайме (6:7). В целом старт сезона для «Кэпиталз» получается фееричным с точки зрения результативности, если учесть разгромную победу над «Бостоном» в первом поединке (7:0).

Все прогнозы на НХЛ

В игре с «Питтсбургом» дублем и тремя очками отметился нападающий Ти Джей Оши, хороший старт сезона выдали защитник Джон Карлссон (2+2), нападающий Никлас Бэкстрем (0+4) и два российских звездных форварда Евгений Кузнецов (2+1) и Александр Овечкин (2+1). Из-за травмы не может помочь команде защитник Михал Кемпны, дисквалифицирован нападающий Том Уилсон.

В двух матчах «Вашингтон» забросил 13 шайб, и один из них выиграл всухую. При этом четыре раза реализовал большинство и дважды пропустил в меньшинстве. Да, не лучший матч против «Питтсбурга» выдал Брэйден Холтби, зато с «Бостон» он оформил шатаут.

«Вегас»

Финалист Кубка Стэнли прошлого сезона начал сезон не лучшим образом. В трех матчах «Вегас» дважды проиграл, одержав лишь одну победу над «Миннесотой» в серии буллитов (2:1), а накануне игры против «Вашингтона» уступил на выезде «Баффало» (2:4).

Шайбы Эрика Хаулы, гола и результативной передачи Джонатана Маршессо и двух передач Уильяма Карлссона не хватило для победы над «Сейбрз». Остальные лидеры атаки, вроде Пола Штястны, пока что не оправдывают надежд, защитники за три матча смогли набрать лишь два очка, не выручает и голкипер Марк-Андре Флери. В списке травмированных форварды Коди Икин и Алекс Тух, дисквалификацию отбывает защитник Нейт Шмидт.

Слабая результативность в атаке (всего пять шайб в основное время в трех играх) и не лучшая форма Флери сказываются на результатах «Вегаса». Если не считать игру с «Миннесотой», в двух поединках «Голден Найтс» пропустили девять шайб, не реализовали ни одного большинства и пропустили два гола в меньшинстве.

Прогноз

«Вашингтон» стартовал очень уверенно, обладает мощнейшей атакой и должен справиться с «Вегасом», испытывающим ряд проблем с игрой. Рекомендуем ставку на победу «Вашингтона» в основное время с коэффициентом 2,07. 0