ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаУик-энд топ-клубов: Гвардиола против Клоппа, проблемы «Баварии», «Реала» и «Барселоны» Месси спасает «Барселону» от еще большего паденияЕдинственная надежда «Барселоны» — Месси «Северсталь» — «Ак Барс»КХЛ. «Северсталь» проиграла «Ак Барсу», «Динамо» одолело «Торпедо»
  • 15:59
    • Вайнцирль возглавил «Штутгарт»
  • 15:15
    • «Адмирал» потерпел пятое поражение подряд
  • 14:57
    • «Амур» разобрался с «Трактором»
  • 13:48
    • «Краснодар» хочет расторгнуть контракт с Мамаевым
  • 13:30
    • Нурмагомедов сохранит титул чемпиона UFC
  • 13:13
    • «Зенит» накажет Кокорина за участие в драке
  • 10:55
    • Нурмагомедов добился значительного прогресса в рейтинге UFC
    Все новости спорта

    «Вашингтон» должен обыграть «Вегас»

    «Вашингтон» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч НХЛ 11 октября 2018 года

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс
    Прогноз на «Вашингтон» — «Вегас»
    Александр Овечкин
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 11 октября 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Вегас Голден Найтс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Вегас».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Вашингтон»

    В прошлом матче «Вашингтон» на выезде устроил перестрелку с «Питтсбургом» и проиграл в овертайме (6:7). В целом старт сезона для «Кэпиталз» получается фееричным с точки зрения результативности, если учесть разгромную победу над «Бостоном» в первом поединке (7:0).

    Все прогнозы на НХЛ

    В игре с «Питтсбургом» дублем и тремя очками отметился нападающий Ти Джей Оши, хороший старт сезона выдали защитник Джон Карлссон (2+2), нападающий Никлас Бэкстрем (0+4) и два российских звездных форварда Евгений Кузнецов (2+1) и Александр Овечкин (2+1). Из-за травмы не может помочь команде защитник Михал Кемпны, дисквалифицирован нападающий Том Уилсон.

    В двух матчах «Вашингтон» забросил 13 шайб, и один из них выиграл всухую. При этом четыре раза реализовал большинство и дважды пропустил в меньшинстве. Да, не лучший матч против «Питтсбурга» выдал Брэйден Холтби, зато с «Бостон» он оформил шатаут.

    «Вегас»

    Финалист Кубка Стэнли прошлого сезона начал сезон не лучшим образом. В трех матчах «Вегас» дважды проиграл, одержав лишь одну победу над «Миннесотой» в серии буллитов (2:1), а накануне игры против «Вашингтона» уступил на выезде «Баффало» (2:4).

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Шайбы Эрика Хаулы, гола и результативной передачи Джонатана Маршессо и двух передач Уильяма Карлссона не хватило для победы над «Сейбрз». Остальные лидеры атаки, вроде Пола Штястны, пока что не оправдывают надежд, защитники за три матча смогли набрать лишь два очка, не выручает и голкипер Марк-Андре Флери. В списке травмированных форварды Коди Икин и Алекс Тух, дисквалификацию отбывает защитник Нейт Шмидт.

    Слабая результативность в атаке (всего пять шайб в основное время в трех играх) и не лучшая форма Флери сказываются на результатах «Вегаса». Если не считать игру с «Миннесотой», в двух поединках «Голден Найтс» пропустили девять шайб, не реализовали ни одного большинства и пропустили два гола в меньшинстве.

    Прогноз

    «Вашингтон» стартовал очень уверенно, обладает мощнейшей атакой и должен справиться с «Вегасом», испытывающим ряд проблем с игрой. Рекомендуем ставку на победу «Вашингтона» в основное время с коэффициентом 2,07. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Коламбус — Колорадо
  • Завтра в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Тюмень — ЦСКА
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Металлург — Автомобилист
  • Завтра в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Италия — Украина
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Послезавтра в 22:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Бенедикт Хеведес
  • Опыт обыграл молодость. Судейские ошибки не сломали «Локомотив»
    • Вчера в 00:51     Милан Шкриньяр
  • Трансферный дайджест. 2-8 октября
    • Вчера в 15:47     Маурицио Сарри
  • Маурицио Сарри: любовь к Лондону, мотивация для Азара и потенциал Жоржиньо
    • 15:47 06/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Вашингтон» — «Вегас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 11 октября 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Вегас Голден Найтс». Начало матча — 03:00 мск.
    Тоже интересно
    Милан Шкриньяр Футбол Трансферный дайджест. 2-8 октябряГде окажется бывший защитник «Краснодара», вернется ли в Европу Златан Ибрагимович, сохранит ли ЦСКА Николу Влашича и другие трансферные новости последних дней Вчера в 15:470
  • 09:17
    • Касаткина претендует на награду самой прогрессирующей теннисистке года
  • 08:58
    • Венгер — в числе трех кандидатов на замену Ковачу
  • 08:48
    • Черчесов назвал желаемое место работы
    «Арсенал» уничтожил соперника Футбол Фанаты наслаждаются «Арсеналом». Команда растет без груза ответственностиРазгромная победа «Арсенала» над «Фулхэмом» в восьмом туре АПЛ подарила лондонским болельщикам самые разнообразные эмоции Вчера в 14:260
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Топ-матч в Уфе и еще две битвы КХЛ
  • 4.40
    •
  • 15:44
    • РПЛ осудила поведение Кокорина и Мамаева
  • 15:24
    • «Кьево» уволил главного тренера
  • 14:42
    • Матч «Анжи» — ЦСКА не будет перенесен
    «Горожане» сдержали «Красных» Футбол «МанСити» проявил гибкость против устающего «Ливерпуля»Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» Вчера в 02:030
  • 08:33
    • «Анахайм» одержал третью победу на старте сезона
  • 14:21
    • Тренер Макгрегора поддержал Нурмагомедова
  • 14:09
    • Сампаоли видит Месси на ЧМ-2022
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие