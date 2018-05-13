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    «Виннипег» и «Вегас» не забросят много шайб в первой игре финала Запада

    «Виннипег» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 13 мая

    НХЛ Виннипег Джетс Вегас Голден Найтс
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    «Виннипег Джетс»
    «Виннипег Джетс»
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 13 мая «Виннипег Джетс» примет «Вегас Голден Найтс». Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Виннипег» — «Вегас».

    «Виннипег»

    Во втором раунде «Виннипег» потратил все семь матчей, чтобы выбить из плей-офф прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли – «Нэшвилл» (4:3) в серии. А вот в первом раунде «Джетс» отдали лишь один матч «Миннесоте» (4:1 в серии).

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    Лидерами команды в плей-офф являются два центральных нападающих – Марк Шайфли и Пол Счастны, набравшие на двоих уже 30 очков. К тому же, оба оформили по дублю в решающей седьмой игре с «Нэшвиллом». Также 15 баллов на счету Блэйка Уилера, а Дастин Бафальен с 13 очками лучший среди защитников. Безальтернативный первый номер команды – Коннор Хеллебайк, который принял участие во всех 12 матчах плей-офф, и лишь раз был заменен по ходу игры на Стива Мэйсона. В списке травмированных только российский защитник Дмитрий Куликов, но он в этом сезоне уже не сыграет.

    У «Виннипега» одна из лучших атак в плей-офф. В среднем за игру «Джетс» забрасывают 3,58 шайб – такой же показатель у «Вашингтона». Но и пропускает команда совсем немного – всего 2,33 шайбы за игру. Так что баланс – главный козырь «Джетс».

    «Вегас»

    В прошлом раунде «Вегас» в шести матчах (4:2 в серии) прошел «Сан-Хосе», и продолжает переписывать историю. В свой дебютный сезон «Найтс» добрались до финала конференции, отдав соперникам лишь две игры. Отметим, что в первом раунде клуб из Лас-Вегаса разбил «Лос-Анджелес» (4:0 в серии).

    Ближайшие события

    Главной силой «Вегаса» можно смело назвать вратаря Марка-Андре Флери, который сыграл все полные 10 матчей плей-офф, отражая 95,1% бросков при коэффициенте надежности 1,57 шайб за матч. Сильную игру показывает защита и в частности Нэйт Шмидт, у которого полезность «+6» и 5 очков. Лидеры атаки – Джонатан Маршессо, Райлли Смит и Уилльям Карлссон, набравшие на троих 32 очка. Что касается травмированных, под вопросом участие в матче нападающего четвертой тройки Уилльяма Кэррьера.

    В плей-офф «Вегас» показывает самую надежную оборону. В среднем за матч «Голден Найтс» пропускают всего 1,70 шайб и нейтрализуют 85% меньшинства. Плюс отличная игра Марка-Андре Флери в воротах, которая являются одним из ключевых факторов успеха команды.

    Прогноз

    2,21ТМ 5,5

    В регулярном чемпионате соперники встречались трижды. «Виннипег» выиграл один раз (7:4), а «Вегас» был сильнее дважды (5:2 и 3:2 ОТ). В регулярке команды играли результативно, но сейчас цена ошибки слишком высока, плюс «Вегас» в плей-офф уделяет больше внимания обороне, а «Виннипег» измотан серией с «Нэшвиллом». Поэтому рекомендуем ставку на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,21.

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