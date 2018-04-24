«Торонто» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 24 апреля

«Торонто»

В прошлом матче «Торонто» на выезде обыграл «Бостон» (4:3), одержав вторую победу в серии, в которой по-прежнему ведут в счете «Брюинз» (3:2), но следующий поединок будет сыгран на льду «Мэйпл Лифс».

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Героями матча стали два нападающий третьего звена – Джонни ван Римсдайк и Тайлер Бозак, на счету которых гол+пас. Отличную игру провел вратарь Фредерик Андерсен, отразивший 42 из 45 бросков. Российский защитник Никита Зайцев провел на льду чуть больше 22 минут, но очков снова не набрал, завершив матч с нулевой полезностью.

«Торонто» выдал классный старт матча, что оказалось неожиданным для «Бостона» в целом, и для их вратаря Туукки Раска в частности. При этом важно отметить, что «Лифс» уступали сопернику в инициативе и много удалялись, а это тревожные моменты для команды.

«Бостон»

«Бостону» не удалось закончить серию на своем льду. Более того, «Торонто» вернул ее на свою канадскую площадку. Счет в серии 3:2 в пользу «Брюинз», но если команда проиграет второй матч кряду и позволит перевести серию в седьмой матч, она может потерять психологическое преимущество над «Мэйпл Лифс».

Главной причиной поражения «Бостона» стала неудачная игра основного вратаря Туукки Раска, который пропустил четыре шайбы с 13 бросков в створ и был заменен в середине второго периода на Антона Худобина. Россиянин отыграл надежно, отразив все восемь бросков, и не исключено, что Худобин будет первым номером команды в шестом матче. Отметим также гол+пас нападающего четвертой тройки Ноэля Аккьяри и две передачи защитника Тори Крюга.

«Бостон» нанес по воротам соперника 45 бросков, владел полным преимуществом во второй половине матча, но провал Раска на старте поединка стоил «Брюинз» победы. Не исключено, что нас может ждать седьмая игра, так как следующий поединок «Торонто» играет дома.

Прогноз

1,99Победа «Торонто» в матче

«Бостон» по-прежнему фаворит, но Туука Раск провалился, и теперь нужно решать, кто выйдет в старте на шестой матч в Торонто. Нервозность в штабе «Брюинз» может сыграть на руку «Мэйпл Лифс», так что снова рискнем поставить на победу «Торонто» в матче с коэффициентом 1,99.

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