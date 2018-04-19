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    «Тампа-Бэй» справится с «Нью-Джерси» в четвертом матче серии

    «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 19 апреля

    НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Тампа-Бэй Лайтнинг
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    Михаил Сергачев
    Михаил Сергачев
    The Athletic
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 19 апреля «Нью-Джерси Дэвилз» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча – 02:30 мск. Прогноз на «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй».

    «Нью-Джерси»

    После двух поражений на выезде «Нью-Джерси» сумел размочить счет в серии, взяв первую победу на своем льду. Теперь задача «Дэвилз» сравнять счет в серии, дабы попытаться вернуть интригу.

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    Героем матча стали вратарь Кори Шнайдер, который в своей первой игре отразил 34 из 36 бросков, а также нападающий Тэйлор Холл, который набрал 3 (1+2) очка за матч. Плюс выстрелила третья пятерка команды, у которой шайбами отличились сразу четыре исполнителя – защитники Уилл Бутчер, Бен Лавджой, нападающие Стефан Ноусен и Блэйк Коулмэн.

    «Нью-Джерси» сделал правильную замену вратаря, выпустив Кори Шнайдера, игра которого во многом предопределила исход встречи. Плюс хорошая реализация моментов. Все это позволяет надеяться на позитивный исход второго домашнего матча.

    «Тампа-Бэй»

    После двух домашних побед, «Тампа-Бэй» не смогла обыграть на выезде «Нью-Джерси». «Дэвилз» сократили разрыв в серии, и в случае еще одного поражения «Лайтнинг» потеряют весь запас.

    Ближайшие события

    У «Тампы» гол+пас оформил Стивен Стэмкос, две результативные передачи отдал российский нападающий Никита Кучеров, который набирает очки три матча подряд. При этом его полезность составила «-3». Российский вратарь Андрей Василевский отразил 36 бросков в створ из 39, еще два гола «Тампа» пропустила в пустые ворота. Защитник Михаил Сергачев провел на льду менее девяти минут, но получил 12 минут штрафа, четыре раза бросил по воротам и закончил матч с полезностью «-1».

    «Тампа» провалила поединок, не сумев сдержать атаку «Дэвилз». «Нью-Джерси» переиграл «Лайтнинг» их же оружием, а оборона у «Молний» и так проблемная.

    Прогноз

    1,78Победа «Тампы-Бэй» в матче

    Несмотря на не самое приятное поражение, «Тампа» остается фаворитом серии. Четвертый матч имеет очень большое значение, и в нем должен победить опыт «Лайтнинг». Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Тампы-Бэй» в матче с коэффициентом 1,78.

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    «Нью-Джерси» одержит первую в плей-офф победу над «Тампой-Бэй»«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 17 апреля
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