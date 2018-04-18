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    Продолжит ли «Ак Барс» побеждать ЦСКА?

    ЦСКА – «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч финала плей-офф КХЛ 18 апреля

    КХЛ Ак Барс ЦСКА
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    Продолжит ли «Ак Барс» побеждать ЦСКА?
    ak-bars.ru
    В рамках финала плей-офф КХЛ 18 апреля московский ЦСКА примет казанский «Ак Барс». Начало матча – 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА – «Ак Барс».

    ЦСКА

    ЦСКА и во второй раз проиграл на выезде «Ак Барсу» с тем же счетом – 1:2. Теперь москвичи проигрывают в серии 0:2, а каждая следующая неудача ставит команду на грань поражения в финале.

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    Во второй игре финала в ворота ЦСКА снова вернулся Илья Сорокин, сыгравший свой первый полный матч за три игры. Сорокин отыграл неплохо, отразив 21 из 23 бросков, но уберечь от поражения команду не сумел. Также неожиданно голом отметился защитник Богдан Киселевич, тогда как нападение ЦСКА промолчало. Отметим, что армейцы снова играли без Мэтта Робинсона и Кирилла Капризова.

    Единственная хорошая новость для ЦСКА по итогам двух игр в Казани – это первая реализация большинства спустя семь игр плей-офф. В последний раз это знаменательное для москвичей событие случилось 24 марта в последней игре серии второго раунда против «Йокерита». Но в целом, ужасная игра в атаке, слабая реализация и закономерные поражения.

    «Ак Барс»

    «Ак Барс» по итогам двух домашних встреч финальной серии сделал весомую заявку на победу в Кубке Гагарина. Казанцы ведут в серии 2:0, показывают надежную игру и, учитывая фору, едут в Москву со спокойной душой.

    Ближайшие события

    Во второй игре промолчал Станислав Галиев, оформивший дубль в первом матче, однако за него сыграли Джастин Азеведо, забросивший в большинстве, и Роб Клинкхаммер – легионерская победа «Ак Барса». Плюс очередная хорошая игра вратаря Эмиля Гарипова – 25 сэйвов из 26 бросков в створ.

    «Ак Барс» снова не дал развернуться атаке соперника, пропустив единственную шайбу в меньшинстве и ту от защитника. Более надежная игра в обороне и более результативная атака, чем у ЦСКА, приносят плоды.

    Прогноз

    2,18Время первого гола 13-60 мин.

    «Ак Барс» ведет в серии 2:0 и не будет рисковать в Москве. ЦСКА, в свою очередь, в случае очередного поражения, окажется на грани провала. Поэтому можно ожидать осторожных стартовых минут. Можно присмотреться к ставке на время первого гола с 13-й по 60-ю минуты с коэффициентом 2,18.

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