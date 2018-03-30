«Нью-Джерси» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 30 марта

«Нью-Джерси»

В прошлом поединке «Нью-Джерси» в родных стенах одержал важную победу над «Каролиной» (4:3). Она стала третьей подряд и седьмой в последних десяти матчах для «Дэвилз».

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«Нью-Джерси» продолжает бороться за выход в плей-офф, занимая последнее проходное 8-е место в Восточной конференции, и на три очка опережает «Флориду». Но у «Пантерз» на два сыгранных матча меньше. Радует «Дэвилз» то, что в списке травмированных только один игрок – нападающий Маркус Йоханссон.

«Нью-Джерси» не блещет выдающейся командной статистикой. У «Дэвилз» средние, но сбалансированные результаты – в среднем 2,95 шайбы за матч как по заброшенным так и по пропущенным. В топ-10 команда входит только по игре в меньшинстве – 82% надежности и 9-й показатель.

«Питтсбург»

В прошлом поединке «Питтсбург» умудрился проиграть на выезде «Детройту» (2:5) – одной из худших команд НХЛ концовки регулярного чемпионата. Для «Пингвинз» это поражение стало вторым в последних трех матчах.

Несмотря на это, «Питтсбург» пока что удерживает второе место в Столичном дивизионе, опережая на одно очко «Коламбус» и на два «Филадельфию». В списке травмированных только нападающий Картер Роуни, но его роль в команде вспомогательная. Российский нападающий Евгений Малкин в последних пяти матчах забросил две шайбы и отдал две передачи.

«Питтсбург» делает упор на атаку, которая считается одной из сильнейших в НХЛ. В среднем за игру «Пингвингз» забрасывают 3,26 шайбы (6-й показатель) и лучше всех реализуют большинство – 25,9%. Однако вратари и оборона – это головная боль тренерского штаба. «Питтсбург» занимает лишь 20-е место в Лиге, пропуская в среднем 3,07 шайбы за матч.

Прогноз

1,88Время первого гола 1-8 мин.

Соперники сыграли друг с другом три поединка в сезоне, и все три выиграл «Нью-Джерси». «Питтсбург» будет зол после поражения от «Детройта», а «Нью-Джерси» нужны очки для сохранения места в зоне плей-офф. Можно присмотреться к ставке на быстрый гол – время первого гола с 1-й по 8-ю минуты с коэффициентом 1,88.

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