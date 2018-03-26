«Виннипег» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 марта

«Виннипег»

В прошлом матче «Виннипег» дома в овертайме дожал неуступчивый «Анахайм» (3:2), одержав свою четвертую победу подряд и впервые в истории франшизы преодолев рубеж в 100 очков за сезон. Всего в последних 10 матчах «Джетс» выиграли семь раз.

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«Виннипег» идет на втором месте в Центральном дивизионе и делит второе-третье место с «Вегасом» в Западной конференции. От лидера «Нэшвилла» отставание составляет шесть очков. В списке травмированных российский защитник Дмитрий Куликов, а также голкипер Майк Хатчинсон, защитник Джейкоб Троуба, нападающие Мэтт Хэндрикс и Джек Рослович.

«Виннипег» одна из немногих команд, которая входит в топ-5 почти по всем показателям. Выпадает только игра в меньшинстве – 82,9% и тоже очень высокое 6-е место. Сбалансированный и сильный во всех линиях коллектив.

«Нэшвилл»

В прошлом поединке «Нэшвилл» дома проиграл «Торонто» (2:5). Это поражение прервало серию из четырех побед подряд и стало лишь вторым в последних десяти поединках. Перед встречей с «Виннипегом» «Нэшвилл» также заедет в гости к «Миннесоте».

«Нэшвилл» уверенно лидирует в Центральном дивизионе и Западной конференции, опережая ближайших соперников из «Виннипега» и «Вегаса» на шесть очков. В списке травмированных только нападающий Карле Ярнкрок. В поединке 19 марта с «Баффало» российский защитник Алексей Емелин прервал серию из 28 матчей без очков, отдав результативную передачу.

Самая сильная сторона в игре «Нэшвилла», это оборона и вратари. «Прэдаторз» пропускают в среднем за матч всего 2,42 шайбы – это лучший показатель в НХЛ. Единственная проблема – не самая сильная игра в большинстве – 20,9% реализации и 13-е место.

Прогноз

2,01ТМ 5,5

Соперники встречались друг с другом уже четыре раза в текущем сезоне, и трижды победу праздновал «Нэшвилл». Чаще всего команды играли очень результативно, но в последней игре забросили лишь четыре шайбы на двоих. Если учесть затяжную выездную серию «Нэшвилла», которая заканчивается как раз в этом матче, скорее всего, «Предаторз» будут стараться отсидеться в обороне. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,01.

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