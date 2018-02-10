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    «Айлендерс» попробуют взять реванш у «Детройта»

    «Айлендерс» — «Детройт». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Детройт Ред Уингз
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    Николай Кулемин
    Николай Кулемин
    Today's Slapshot
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Детройт Ред Уингз». Начало матча – 03:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Детройт».

    «Айлендерс»

    В прошлом матче «Айлендерс» дома в овертайме проиграли одному из лидеров Лиги «Нэшвиллу» в овертайме (4:5). Это поражение стало третьим в последних четырех матчах, но два подряд поединка «Айлендерс» набирают очки.

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    На данный момент «Островитяне» идут на 9-м месте в Восточной конференции, и имеют в своем активе 58 очков – столько же, сколько идущий 8-м «Коламбус». Команда продолжает бороться за постсезон, но лазарет команды пополняется все новыми исполнителями, которых уже шестеро – защитники Джонни Бойчак, Кэлвин Де Хан, Скотт Мэйфилд, нападающие Николай Кулемин, Шейн Принц и Таннер Фритц.

    «Айлендерс» еще недавно были самой результативной командой лиги, но сейчас опустились на третье место, забрасывая в среднем 3,30 шайбы за матч. Но при этом у клуба из Нью-Йорка абсолютно худшая оборона в Лиге – в среднем 3,63 пропущенные шайбы за игру.

    «Детройт»

    В прошлом поединке «Детройт» дома проиграл «Бостону», потерпев свое второе поражение подряд и шестое в последних десяти матчах.

    Ближайшие события

    «Детройт» практически потерял шансы на плей-офф. Команда занимает 13-е место в Восточной конференции и отстает от 8-й позиции пока что только на 8 пунктов, но «Ред Уингз» никак не могут найти стабильность в игре и брать очки там, где необходимо. Список травмированных «Детройта» пуст.

    В плане командной статистики лучше всего дела у «Детройта» в обороне. В меньшинстве команда показывает 80% надежности (17-й результат), а также пропускает в среднем 2,94 шайбы за матч – это 20-й результат в Лиге. В остальном все еще печальнее, особенно при игре в атаке – всего 2,54 заброшенные шайбы в среднем за матч и 28-е место в НХЛ.

    Прогноз

    2,02Победа «Айлендерс» в основное время

    Первая встреча команд завершилась гостевой и результативной победой «Детройта» (6:3), к тому же у «Айлендерс» много травмированных. Но «Островитянам» очки важнее, плюс они играют дома. Можно присмотреться к победе «Айлендерс» в основное время с коэффициентом 2,02.

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