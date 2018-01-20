«Колорадо» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 20 января

«Колорадо»

В прошлом матче «Колорадо» дома обыграл «Анахайм» (3:1), продлив свою победную серию до семи поединков подряд. Однако перед игрой с «Рейнджерс» «Эвеланш» дома примут еще и «Сан-Хосе».

Все прогнозы на НХЛ

Сейчас «Колорадо» отстает всего на два очка от зоны плей-офф Западной конференции, уступая «Лос-Анджелесу», при этом у «Эвеланш» один матч в запасе. В списке травмированных основной вратарь Семен Варламов, основной атакующий защитник Тайсон Бэрри, нападающие Свен Андригетто и Тайсон Йост.

Российский защитник Никита Задоров в последних пяти матчах отдал три результативные передачи, а вот нападающий Наиль Якупов не может забросить семь матчей кряду. У «Колорадо» одна из лучших атак лиги – в среднем команда забрасывает 3,28 шайбы за матч. Еще лучше «Эвеланш» выглядят в меньшинстве – 84,5% нейтрализации. Но у команды слабая оборона — в среднем 2,91 пропущенные шайбы за матч и 19-й результат в НХЛ, и абсолютно худшая в Лиге игра на точке вбрасываний – 44,9%.

«Рейнджерс»

В прошлом поединке «Рейнджерс» дома разбили «Филадельфию» (5:1), прервав трехматчевую серию поражений. Кроме того, перед выездным матчем с «Колорадо» клубу из Нью-Йорка предстоит принять на своем льду «Баффало».

Сейчас «Рейнджерс» занимают седьмое место в Восточной конференции, имея поровну очков с «Питтсбургом» и опережая на одно очко «Айлендерс». Список травмированных команды пополнился защитником Марком Стаалом, который составил компанию двум форвардам – Крису Крейдеру и Кевину Хейсу.

Российский нападающий Павел Бучневич в игре с «Флаерз» отметился результативной передачей, но безголевая серия форварда достигла 13 матчей. «Рейнджерс» не блещут выдающейся статистикой, кроме одного показателя – по игре в меньшинстве (84,6%) клуб из Нью-Йорка занимает второе место в Лиге.

Прогноз

1,74ТМ 6

В первом матче на льду «Рейнджерс» сильнее оказалось «Колорадо» (4:2), сейчас же букмекеры оценивают шансы команд примерно поровну. Но в целом, учитывая непростой график матчей, и достаточно силовой стиль команд, можно присмотреться к ставке на тотал меньше 6 за 1,74.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook