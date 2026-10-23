прогноз на матч 7-го тура Бундеслиги, ставка за 2.80

24 октября в седьмом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Унион». Начало встречи — в 16:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.80.

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«Аугсбург»

Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Аугсбург» занимает 10-е место, набрав 8 очков: 2 победы, 2 ничьих и 2 поражения.

Последние матчи: в матче шестого тура чемпионата Германии «Аугсбург» проиграл «Эльферсбергу» (3:4).

Не сыграют: с травмами предстоящую игру против «Униона» пропустят Бэнкс, Клод Морис и Мунье.

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Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «Аугсбург» не может одержать победу в пятом матче подряд, сыграв три встречи вничью и в двух поединках потерпев поражения.

«Унион»

Турнирное положение: в таблице Бундеслиги «Унион» занимает 5-е место, набрав 5 очков.

Последние матчи: в шестом туре чемпионата Германии «Унион» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0).

Не сыграют: в лазарете команды находится Андрик Маркграф.

Состояние команды: в последних матчах клуб из Берлина одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и в двух поединках потерпел поражения.

На что ставят в матче Аугсбург — Унион Букмекерские коэффициенты на матч Аугсбург — Унион: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Аугсбург» занимает 10-е место в чемпионате Германии

«Унион» занимает 5-е место в чемпионате Германии

«Унион» не проигрывает в трёх матчах подряд: 2 победы и 1 ничья

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Аугсбурга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.83. Ничья оценивается в 4.05. На победу «Униона» — 3.95.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.00.

Прогноз: Игра «Униона» оставляет приятное впечатление. Команда 3 матча не проигрывает, а в последней встрече клуб из Берлина смог зацепиться за очки в поединке с одним из лидеров Бундеслиги. Предположим, что «Унион» сможет набрать баллы в игре против «Аугсбурга».

2.80 Фора «Униона» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Аугсбург» — «Унион» принесёт чистый выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: Фора «Униона» (0) с коэффициентом 2.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.20 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Аугсбург» — «Унион» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.20.