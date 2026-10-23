24 октября в седьмом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Унион». Начало встречи — в 16:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.80.
«Аугсбург»
Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Аугсбург» занимает 10-е место, набрав 8 очков: 2 победы, 2 ничьих и 2 поражения.
Последние матчи: в матче шестого тура чемпионата Германии «Аугсбург» проиграл «Эльферсбергу» (3:4).
Не сыграют: с травмами предстоящую игру против «Униона» пропустят Бэнкс, Клод Морис и Мунье.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: «Аугсбург» не может одержать победу в пятом матче подряд, сыграв три встречи вничью и в двух поединках потерпев поражения.
«Унион»
Турнирное положение: в таблице Бундеслиги «Унион» занимает 5-е место, набрав 5 очков.
Последние матчи: в шестом туре чемпионата Германии «Унион» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0).
Не сыграют: в лазарете команды находится Андрик Маркграф.
Состояние команды: в последних матчах клуб из Берлина одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и в двух поединках потерпел поражения.
Статистика для ставок
- «Аугсбург» занимает 10-е место в чемпионате Германии
- «Унион» занимает 5-е место в чемпионате Германии
- «Унион» не проигрывает в трёх матчах подряд: 2 победы и 1 ничья
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Аугсбурга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.83. Ничья оценивается в 4.05. На победу «Униона» — 3.95.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.00.
Прогноз: Игра «Униона» оставляет приятное впечатление. Команда 3 матча не проигрывает, а в последней встрече клуб из Берлина смог зацепиться за очки в поединке с одним из лидеров Бундеслиги. Предположим, что «Унион» сможет набрать баллы в игре против «Аугсбурга».
Ставка: Фора «Униона» (0) с коэффициентом 2.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.20.