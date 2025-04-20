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    Шинник — Арсенал Тула. Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Первая лига, 20 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Арсенал» Тула
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    Александр Сторожук
    20 апреля в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Арсенал» Тула, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 20 Апреля 2025 года

    Шинник

  • Ярославль
    •  Шинник 17:00 Арсенал Тула

    Арсенал Тула

  • Тула
    •

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы еще не обеспечили себе спокойную жизнь. На данный момент они занимают 14 место в турнирной таблице.

    При этом «Шинник» на 9 очков оторвался от зоны вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 28 матчах первенства.

    Шинник — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Ярославцы уступили «Тюмени» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Алании» (2:1). При этом чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Нефтехимиком» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Шинник» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Ярославцы нынче выглядят вполне-себе монолитно. Команда Артема Булойчика намерена побороться за попадание в десятку.

    Матчи с «канонирами» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти очных поединков «Шинник» выиграл 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Ярославцы намерены продлить свой победный сериал.

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: «Канониры» уже почти потеряли шансы на стыки. Ныне команда находится на 10 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Арсенал» Тула на 12 очков отстают от первой четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 20 мячей в 28 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Канониры» потерпели поражение от «СКА-Хабаровска» (0:1).

    До того команда минимально одолела слабенький «Сокол». А вот поединок с «Торпедо» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились всего одним забитым мячом при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Туляки в среднем забивают реже гола за матч. На их счету всего лишь 20 результативных выстрелов.

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    При этом «Арсенал» Тула уже полтора года не обыгрывают ярославцев. Зато оборона команды Александра Сторожука отличается монолитностью.

    Тулякам уже вряд ли светит попадание в стыки. Да и Амур Калмыков пока отличился всего одним результативным выстрелом в составе «пушкарей».

    Безусловно, номинальные гости не собираются действовать лишь от обороны. «Канониры» вполне способны поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • И те, и другие в среднем пропускают меньше одного мяча за матч

    • «Шинник» уже полтора года не проигрывает тулякам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шинник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 2.98, а победа оппонента — в скромные 2.84.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.63 и 1.38.

    Прогноз: Ярославцы намерены отдалиться от группы аутсайдеров, так что наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

    «Канониры» весьма ершисты, и явно намерены поправить свою неудачную статистику в плане реализации.

    Ставка: Обе забьют за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Шинник» переиграет туляков.

    Ставка: Победа «Шинника» за 2.65

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шинник — Арсенал Тула?

    Матч Шинник — Арсенал Тула состоится 20 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шинник — Арсенал Тула?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шинник — Арсенал Тула?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.17.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шинник — Арсенал Тула?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шинник — Арсенал Тула?

    Коэффициенты букмекеров: «Шинник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 2.98, а победа оппонента — в скромные 2.84.

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    Шинник — Арсенал Тула: прогноз и ставка за 2.17, статистика, коэффициенты матча 20.04.202517:00. Давайте поставим на голевой бартер?!
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