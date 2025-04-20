20 апреля в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Арсенал» Тула, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы еще не обеспечили себе спокойную жизнь. На данный момент они занимают 14 место в турнирной таблице.

При этом «Шинник» на 9 очков оторвался от зоны вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 28 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Ярославцы уступили «Тюмени» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Алании» (2:1). При этом чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Нефтехимиком» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Шинник» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Ярославцы нынче выглядят вполне-себе монолитно. Команда Артема Булойчика намерена побороться за попадание в десятку.

Матчи с «канонирами» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти очных поединков «Шинник» выиграл 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Ярославцы намерены продлить свой победный сериал.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «Канониры» уже почти потеряли шансы на стыки. Ныне команда находится на 10 строчке турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» Тула на 12 очков отстают от первой четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 20 мячей в 28 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Канониры» потерпели поражение от «СКА-Хабаровска» (0:1).

До того команда минимально одолела слабенький «Сокол». А вот поединок с «Торпедо» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились всего одним забитым мячом при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Туляки в среднем забивают реже гола за матч. На их счету всего лишь 20 результативных выстрелов.

При этом «Арсенал» Тула уже полтора года не обыгрывают ярославцев. Зато оборона команды Александра Сторожука отличается монолитностью.

Тулякам уже вряд ли светит попадание в стыки. Да и Амур Калмыков пока отличился всего одним результативным выстрелом в составе «пушкарей».

Безусловно, номинальные гости не собираются действовать лишь от обороны. «Канониры» вполне способны поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

И те, и другие в среднем пропускают меньше одного мяча за матч

«Шинник» уже полтора года не проигрывает тулякам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шинник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 2.98, а победа оппонента — в скромные 2.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.63 и 1.38.

Прогноз: Ярославцы намерены отдалиться от группы аутсайдеров, так что наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

«Канониры» весьма ершисты, и явно намерены поправить свою неудачную статистику в плане реализации.

Ставка: Обе забьют за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Шинник» переиграет туляков.

Ставка: Победа «Шинника» за 2.65