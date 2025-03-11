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    «Сандерленд» наберет три очка

    «Сандерленд» — «Престон»: Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 11 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сандерленд» — «Престон»
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    «Сандерленд»
    «Сандерленд» дома сыграет против «Престона» в 37-м туре английского Чемпионшипа. Поединок пройдет 11 марта и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сандерленд» — «Престон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 11 Марта 2025 года

    Сандерленд

  • Сандерленд
    •  Сандерленд 22:45 Престон Норт Энд

    Престон Норт Энд

  • Престон
    •

    «Сандерленд»

    Турнирное положение: Данный коллектив в таблице первой английской лиги идет на четвертой строке, имея в активе 68 баллов и на восемь пунктов отстает от второй позиции, дающей прямой биле в элиту.

    «Сандерленд» отпраздновали 19 викторий, 11 встреч свел вничью и шесть матчей проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 54:33.

    Сандерленд — Престон Норт Энд: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Черные коты» в двух своих предыдущих поединках поочередно обыграли по 2:1 в гостях «Шеффилд Уэнсдей» и «Кардифф Сити» дома. До этого же они проиграли два матча кряду, уступив 1:2 «Лидсу» на его поле и 0:1 «Халлу» в родных стенах.

    Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сандерленд» за 19 своих предыдущих встреч с учетом всех турниров в основное время уступили всего лишь в трех случаях, но каждый раз в рамках Чемпионшипа.

    В остальных же 16 встречах данного отрезка коллектив еще шесть поединков завершил мировыми исходами и отпраздновал десять викторий, все которые пришлись на чемпионат страны и пять из них были добыты в родных стенах.

    «Престон»

    Турнирное положение: С 43 набранными очками первый чемпион Англии находится в середине таблицы, опережая на 11 пунктов зону вылета.

    «Престон» выиграл девять игр, 16 поединков свел вничью и потерпел 11 фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 36:42.

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    • Последние матчи: «Неуязвимые» к этой игре подходят после гостевого поражение со счетом 0:1 от «Шеффилд Юнайтед». Перед этим же они расписали дома мировую с «Суонси» со счетом 0:0 и обыграли в рамках 1/8 финала на своем поле «Бернли» со счетом 3:0.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю.

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    Состояние команды: В рамках чемпионата страны «Престон» не может победить вот уже на протяжении пяти игр подряд. За данный период коллектив дважды уходил с поля поверженным, но оба раза в гостях и с минимальной разницей, а также расписал три мировые, две из которых были по 0:0. Выиграть же команда смогла только раз за шесть минувших встреч во всех турнирах, победив в рамках Кубка Англии.

    Статистика для ставок

    • «Сандерленд» дома выиграл дважды за пять прошлых игр при одном фиаско

    • «Престон» в гостях уступил в трех из четырех минувших встреч при одной виктории

    • В первом круге на поле «Престона» эти клубы расписали мировую со счетом 0:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сандерленда» — 1.64, победа «Престона» — 5.60, ничья — 3.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.11 и 1.72 соответственно.

    Прогноз: «Сандерленд» в родных стенах наверняка справится с «Престоном», который в чемпионате уже давно не побеждал.

    Рекомендуемая ставка: победа «Сандерленда» с форой (-1) за 2.10.

    Прогноз: И также поставим еще на то, что «черные коты» смогут отправить в ворота соперника больше одного гола.

    Ставка: ИТ «Сандерленда» больше 1,5 за 1.90.

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    «Сандерленд» — «Престон»: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 11.03.202522:45. «Сандерленд» наберет три очка
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