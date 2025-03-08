Парма
Торино
«Парма»
Турнирное положение: «Парма» по итогам 27-ми туров итальянского первенства набрала 23 балла и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает 12-ю позицию и на один пункт опережает зону вылета (18-20-я строчки), а также на 11 очков отстает от своего нынешнего соперника.
Парма — Торино: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в рамках 27-го тура Серии А «Крестоносцы» в чужих стенах потерпели поражение от «Удинезе» с результатом 0:1.
Перед этим в 26-м туре итальянского первенства клуб из Эмилии-Романьи на своем поле одержал победу над «Болоньей» (2:0).
Не сыграют: травмированы — Эрнани, Михэйлэ, Осорио, Джурич, Адриан Бернабе, Ковальски, Чиркати, Бенедычак, Шарпантье, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Парма» пять раз проиграла при одной победе.
Это сулит хозяевам плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть хорошую форму соперника.
Анж-Йоан Бонни — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.
«Торино»
Турнирное положение: «Торино» по итогам 27-ми туров итальянского первенства набрал 34 балла и все еще борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает 12-ю позицию в середине турнирной таблицы и уже как не претендует на выход в еврокубки (отставание — 13 очков), так и не рискует понизиться в классе (12 пунктов).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 27-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Монцей» (2:0).
Перед этим коллектив из Турина в 26-м туре итальянского первенства снова набрал три очка, когда в домашних стенах оказался сильнее «Милана» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Схюрс, Тамезе, Савва, Ильхан, Сапата и Нджие, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Торино» выиграл дважды после трех матчей без побед (две ничьих и одно поражение).
Это сулит гостям неплохие шансы на победу или по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть плохую у соперника форму.
Че Адамс — лучший бомбардир команды в Серии А с семью голами.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей «Парма» проиграла
- в трех последних матчах «Торино» забивала только одна команда
- в четырех из пяти последних матчей «Торино» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.20, победа «Пармы» — в 3.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.
Между тем, в четырех из семи последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в шести из семи последних матчей.
Ставка: «Торино» победит за 2.45.