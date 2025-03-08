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    Опустится ли в зону вылета «Парма»?

    «Парма» — «Торино»: Хозяева — в одном балле от зоны вылета, но не опустятся ли они туда? На что сделать ставку? Ответ — в прогнозе на футбол с коэффициентом 1.80

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    Прогноз и ставки на «Парма» — «Торино»
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    Че Адамс
    8 марта в 28-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Торино». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Торино», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Марта 2025 года

    Парма

  • Парма
    •  Парма 17:00 Торино

    Торино

  • Турин
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    «Парма»

    Турнирное положение: «Парма» по итогам 27-ми туров итальянского первенства набрала 23 балла и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 12-ю позицию и на один пункт опережает зону вылета (18-20-я строчки), а также на 11 очков отстает от своего нынешнего соперника.

    Парма — Торино: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в рамках 27-го тура Серии А «Крестоносцы» в чужих стенах потерпели поражение от «Удинезе» с результатом 0:1.

    Перед этим в 26-м туре итальянского первенства клуб из Эмилии-Романьи на своем поле одержал победу над «Болоньей» (2:0).

    Не сыграют: травмированы — Эрнани, Михэйлэ, Осорио, Джурич, Адриан Бернабе, Ковальски, Чиркати, Бенедычак, Шарпантье, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Парма» пять раз проиграла при одной победе.

    Это сулит хозяевам плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть хорошую форму соперника.

    Анж-Йоан Бонни — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

    «Торино»

    Турнирное положение: «Торино» по итогам 27-ми туров итальянского первенства набрал 34 балла и все еще борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 12-ю позицию в середине турнирной таблицы и уже как не претендует на выход в еврокубки (отставание — 13 очков), так и не рискует понизиться в классе (12 пунктов).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 27-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Монцей» (2:0).

    Перед этим коллектив из Турина в 26-м туре итальянского первенства снова набрал три очка, когда в домашних стенах оказался сильнее «Милана» (2:1).

    Не сыграют: травмированы — Схюрс, Тамезе, Савва, Ильхан, Сапата и Нджие, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Торино» выиграл дважды после трех матчей без побед (две ничьих и одно поражение).

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    Это сулит гостям неплохие шансы на победу или по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть плохую у соперника форму.

    Че Адамс — лучший бомбардир команды в Серии А с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Парма» проиграла

    • в трех последних матчах «Торино» забивала только одна команда

    • в четырех из пяти последних матчей «Торино» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.20, победа «Пармы» — в 3.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

    Между тем, в четырех из семи последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в шести из семи последних матчей.

    Ставка: «Торино» победит за 2.45.

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    «Парма» — «Торино»: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 08.03.202517:00. Опустится ли в зону вылета «Парма»?
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