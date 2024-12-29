29 декабря в 16-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Фаренсе» и «Витория Гимарайнш». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фаренсе» — «Витория Гимарайнш», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фаренсе»

Турнирное положение: «Алгарвские Львы» сражаются за выживание в элите. На текущий момент команда расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Фаренсе» крайне слабо атакует, отличившись всего 9 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 21 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Алгарвские Львы» нанесли поражение «Фамаликану» (2:1).

А вот до того команда минимально уступила «Жил Висенте». При этом поединок с «Боавиштой» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Фаренсе» отправил 6 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алгарвские Львы» лишь на один балл отстают от спасительной 15 позиции. Да и в последних матчах команда заметно прибавила!

Матчи против «Витории Гимарайнш» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Фаренсе» уступил 2 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Вот только «Алгарвские Львы» уже 24 года не могут победить «завоевателей».

«Витория Гимарайнш»

Турнирное положение:«Завоеватели» привычно сражаются за попадание в топ-5. Ныне они находятся на 6 строчке турнирной таблицы Примейра-Лиги.

Причем «Витория Гимарайнш» настрелял 20 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 16 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Завоеватели» расписали мировую с «Насьоналем» (2:2).

До того «завоеватели» дали бой крепкой «Фиорентиной» (1:1). Плюс поединок с «Риу Аве» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Витория Гимарайнш» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Завоеватели» проводят откровенно блеклый отрезок. Команда в трех своих последних поединках сыграла вничью.

При этом «Витория Гимарайнш» имеет заметные проблемы в плане реализации. Отсутствие забивного форварда не позволяет команде биться за высокие места.

Пока что «завоеватели» всеми силами пытаются воспользоваться проблемами соперника. Вот только оборона команды дает результативный сбой в среднем чаще раза за матч.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Завоеватели» явно намерены вернуться к победам!

Статистика для ставок

«Витория Гимарайнш» не побеждала в 3 своих последних матчах

«Фаренсе» не побеждает «завоевателей» уже 24 года

«Фаренсе» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Витория Гимарайнш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: «Витория Гимарайнш» традиционно успешно противостоит «Фаренсе», и уж точно будет активно атаковать.

«Завоеватели» всеми силами постараются как можно скорее вернуться на поебдный путь.

Ставка: Победа «Витории Гимарайнш» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05