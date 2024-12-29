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    «Завоеватели» быстро добьются своего

    «Фаренсе» — «Витория Гимарайнш». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фаренсе» — «Витория Гимарайнш»
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    «Витория Гимарайнш»
    29 декабря в 16-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Фаренсе» и «Витория Гимарайнш». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фаренсе» — «Витория Гимарайнш», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 29 Декабря 2024 года

    Фаренсе

  • Португалия. Примейра
    •  Фаренсе 18:30 Витория Гимарайнш

    Витория Гимарайнш

  • Гимарайнш
    •

    «Фаренсе»

    Турнирное положение: «Алгарвские Львы» сражаются за выживание в элите. На текущий момент команда расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Фаренсе» крайне слабо атакует, отличившись всего 9 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 21 раз.

    Фаренсе — Витория Гимарайнш: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Алгарвские Львы» нанесли поражение «Фамаликану» (2:1).

    А вот до того команда минимально уступила «Жил Висенте». При этом поединок с «Боавиштой» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Фаренсе» отправил 6 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Алгарвские Львы» лишь на один балл отстают от спасительной 15 позиции. Да и в последних матчах команда заметно прибавила!

    Матчи против «Витории Гимарайнш» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Фаренсе» уступил 2 раза при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Вот только «Алгарвские Львы» уже 24 года не могут победить «завоевателей».

    «Витория Гимарайнш»

    Турнирное положение:«Завоеватели» привычно сражаются за попадание в топ-5. Ныне они находятся на 6 строчке турнирной таблицы Примейра-Лиги.

    Причем «Витория Гимарайнш» настрелял 20 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 16 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Завоеватели» расписали мировую с «Насьоналем» (2:2).

    До того «завоеватели» дали бой крепкой «Фиорентиной» (1:1). Плюс поединок с «Риу Аве» завершился боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Витория Гимарайнш» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Завоеватели» проводят откровенно блеклый отрезок. Команда в трех своих последних поединках сыграла вничью.

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    При этом «Витория Гимарайнш» имеет заметные проблемы в плане реализации. Отсутствие забивного форварда не позволяет команде биться за высокие места.

    Пока что «завоеватели» всеми силами пытаются воспользоваться проблемами соперника. Вот только оборона команды дает результативный сбой в среднем чаще раза за матч.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Завоеватели» явно намерены вернуться к победам!

    Статистика для ставок

    • «Витория Гимарайнш» не побеждала в 3 своих последних матчах

    • «Фаренсе» не побеждает «завоевателей» уже 24 года

    • «Фаренсе» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Витория Гимарайнш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: «Витория Гимарайнш» традиционно успешно противостоит «Фаренсе», и уж точно будет активно атаковать.

    «Завоеватели» всеми силами постараются как можно скорее вернуться на поебдный путь.

    Ставка: Победа «Витории Гимарайнш» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

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    «Фаренсе» — «Витория Гимарайнш»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. «Завоеватели» быстро добьются своего
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