Фаренсе
Витория Гимарайнш
«Фаренсе»
Турнирное положение: «Алгарвские Львы» сражаются за выживание в элите. На текущий момент команда расположилась на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Фаренсе» крайне слабо атакует, отличившись всего 9 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 21 раз.
Фаренсе — Витория Гимарайнш: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Алгарвские Львы» нанесли поражение «Фамаликану» (2:1).
А вот до того команда минимально уступила «Жил Висенте». При этом поединок с «Боавиштой» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Фаренсе» отправил 6 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Алгарвские Львы» лишь на один балл отстают от спасительной 15 позиции. Да и в последних матчах команда заметно прибавила!
Матчи против «Витории Гимарайнш» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Фаренсе» уступил 2 раза при 3 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Вот только «Алгарвские Львы» уже 24 года не могут победить «завоевателей».
«Витория Гимарайнш»
Турнирное положение:«Завоеватели» привычно сражаются за попадание в топ-5. Ныне они находятся на 6 строчке турнирной таблицы Примейра-Лиги.
Причем «Витория Гимарайнш» настрелял 20 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 16 раз.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Завоеватели» расписали мировую с «Насьоналем» (2:2).
До того «завоеватели» дали бой крепкой «Фиорентиной» (1:1). Плюс поединок с «Риу Аве» завершился боевым паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Витория Гимарайнш» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Завоеватели» проводят откровенно блеклый отрезок. Команда в трех своих последних поединках сыграла вничью.
При этом «Витория Гимарайнш» имеет заметные проблемы в плане реализации. Отсутствие забивного форварда не позволяет команде биться за высокие места.
Пока что «завоеватели» всеми силами пытаются воспользоваться проблемами соперника. Вот только оборона команды дает результативный сбой в среднем чаще раза за матч.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Завоеватели» явно намерены вернуться к победам!
Статистика для ставок
- «Витория Гимарайнш» не побеждала в 3 своих последних матчах
- «Фаренсе» не побеждает «завоевателей» уже 24 года
- «Фаренсе» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Витория Гимарайнш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.
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Прогноз: «Витория Гимарайнш» традиционно успешно противостоит «Фаренсе», и уж точно будет активно атаковать.
«Завоеватели» всеми силами постараются как можно скорее вернуться на поебдный путь.
Ставка: Победа «Витории Гимарайнш» в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05