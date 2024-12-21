«Брентфорд» примет на своем поле «Ноттингем Форест» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 21 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Ноттингем Форест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы, но имеет шансы на попадание в еврокубки.

Команда находится на 11-й позиции и на четыре очка отстает от зоны еврокубков и на пять — от зоны Лиги чемпионов, которую замыкает как раз нынешний соперник.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертьфинала Кубка английской Лиги клуб на чужом поле проиграл «Ньюкаслу» (1:3).

В предыдущем поединке в 16-м туре английского первенства «Пчелы» также на поле соперника потерпели поражение от «Челси» с результатом 1:2.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Йетс, Мурильо, Данило, Сангаре, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брентфорд» трижды проиграл и только один раз выиграл.

Такая форма рискует помешать хозяевам сыграть даже вничью, однако беспроигрышная серия дома в текущем сезоне во всех турнирах и только одна мировая позволяет рассчитывать на максимум очков.

Бриан Мбемо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 10-ю голами.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги (АПЛ) находится в топ-4 — зоне выхода в Лигу чемпионов.

Команда занимает четвертое место и на два очка отстает от третьего в таблице «Арсенала», а также на лишь на один балл опережает «Манчестер Сити», который идет пятым.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура АПЛ «Лесники» в домашних стенах одержали победу над «Астон Виллой» (2:1).

Ранее в 15-м туре английского первенства коллектив также набрал три очка, результативно обыграв на выезде «Манчестер Юнайтед» с результатом 3:2.

Не сыграют: травмированы — Густаво Нунеш, Генри, Йенсен, Дасилва, Хики, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Ноттингем Форест» выиграл трижды и проиграл лишь раз.

Данная форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, хотя на выезде, где соперник не знает поражений в текущем сезоне, добиться даже мировой будет непросто.

Крис Вуд — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в шести последних домашних матчах «Брентфорд» выиграл

в пяти последних матчах «Брентфорда» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Ноттингем Форест» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.45, победа «Ноттингем Форест» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.13.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в них забивали больше 2,5 голов.

Вместе с тем, в двух последних поединках гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их шести последних домашних матчах.

Ставка: «Брентфорд» победит за 2.30