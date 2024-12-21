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    Останется ли «Ноттингем Форест» в топ-4?

    «Брентфорд» — «Ноттингем Форест». Гости сенсационно находятся в топ-4, но удержатся ли они там? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.90

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Ноттингем Форест»
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    Бриан Мбемо
    «Брентфорд» примет на своем поле «Ноттингем Форест» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 21 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Ноттингем Форест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Декабря 2024 года

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •  Брентфорд 18:00 Ноттингем Форест

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Брентфорд» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы, но имеет шансы на попадание в еврокубки.

    Команда находится на 11-й позиции и на четыре очка отстает от зоны еврокубков и на пять — от зоны Лиги чемпионов, которую замыкает как раз нынешний соперник.

    Брентфорд — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертьфинала Кубка английской Лиги клуб на чужом поле проиграл «Ньюкаслу» (1:3).

    В предыдущем поединке в 16-м туре английского первенства «Пчелы» также на поле соперника потерпели поражение от «Челси» с результатом 1:2.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Йетс, Мурильо, Данило, Сангаре, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брентфорд» трижды проиграл и только один раз выиграл.

    Такая форма рискует помешать хозяевам сыграть даже вничью, однако беспроигрышная серия дома в текущем сезоне во всех турнирах и только одна мировая позволяет рассчитывать на максимум очков.

    Бриан Мбемо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 10-ю голами.

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Ноттингем Форест» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги (АПЛ) находится в топ-4 — зоне выхода в Лигу чемпионов.

    Команда занимает четвертое место и на два очка отстает от третьего в таблице «Арсенала», а также на лишь на один балл опережает «Манчестер Сити», который идет пятым.

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  • 18/12/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура АПЛ «Лесники» в домашних стенах одержали победу над «Астон Виллой» (2:1).

    Ранее в 15-м туре английского первенства коллектив также набрал три очка, результативно обыграв на выезде «Манчестер Юнайтед» с результатом 3:2.

    Не сыграют: травмированы — Густаво Нунеш, Генри, Йенсен, Дасилва, Хики, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Ноттингем Форест» выиграл трижды и проиграл лишь раз.

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    Данная форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, хотя на выезде, где соперник не знает поражений в текущем сезоне, добиться даже мировой будет непросто.

    Крис Вуд — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних домашних матчах «Брентфорд» выиграл

    • в пяти последних матчах «Брентфорда» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Ноттингем Форест» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.45, победа «Ноттингем Форест» — в 3.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.13.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в них забивали больше 2,5 голов.

    Вместе с тем, в двух последних поединках гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их шести последних домашних матчах.

    Ставка: «Брентфорд» победит за 2.30

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    «Брентфорд» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 21.12.2024. Прогнозы на футбол. Останется ли «Ноттингем Форест» в топ-4?
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