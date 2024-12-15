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    «Фенербахче» победы не видать?!

    «Фенербахче» — «Истанбул Башакшехир». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Суперлига, 15 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Истанбул Башакшехир»
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    Эдин Джеко
    15 декабря в 16-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Истанбул Башакшехир», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: «Жёлтые канарейки» бьются за чемпионский титул. Ныне команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы Суперлиги.

    При этом «Фенербахче» на 6 очков отстают от лидера турецкого чемпионата. А вот средняя результативность команды превышает 2 гола за матч.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. Поединок с «Атлетиком» завершился коллизией (0:2).

    При этом «Фенербахче» до того уступил «Бешикташу» (0:1). А вот немногим ранее команда нанесла поражение «Газиантепу» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 11 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Александр Джику — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Жёлтые канарейки» ныне пребывают в ужасном расположении двух. Команда проиграла в 2 своих последних матчах.

    При этом «Фенербахче» традиционно успешно противостоит землякам. Пять последних очных поединков с «Истанбул Башакшехиром» были победными.

    Очевидно, что номинальные хозяева намерены прервать серию своих неудач. Да и борьба за чемпионский титул еще далеко не проиграна.

    «Истанбул Башакшехир»

    Турнирное положение: «Истанбул Башакшехир» борется за попадание в еврокубки. Команда на данный момент находится на 7 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Истанбул Башакшехир» имеет относительно надежные тылы. В 14 поединках чемпионата Турции команда пропустила 18 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Хайденхайм» был обыгран уверенно (3:1).

    При этом до того команда разгромила «Хатайспор» (3:0). Плюс встреча с «Гезтепе» завершилась уверенной викторией (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Истанбул Башакшехир» отпраздновал 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Сердар Гюрлер, Омер Шахинер — дисквалифицированы.

    Состояние команды: «Истанбул Башакшехир» лишь на 4 очка отстает от 4 места. Да и забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

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    Команда победила в трёх своих последних поединках. При этом «Истанбул Башакшехир» в них забивал не менее 3 раз за матч.

    При этом стамбульцы не проигрывали в 4 своих последних матчах. Да и в последнее время команда здорово прибавила.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Истанбул Башакшехир» постарается воспользоваться проблемами земляков.

    Статистика для ставок

    • «Истанбул Башакшехир» победил в 3 своих последних поединках

    • «Фенербахче» проиграл и не забивал в 2 своих последних матчах

    • «Истанбул Башакшехир» проиграл землякам в 5 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: «Фенербахче» в последних матчах выглядел не столь выгодно, тогда как оппонент нынче прибавил.

    Номинальные гости явно будут действовать в расчете на контратаки, в которых вполне способны преуспеть.

    Ставка: «Истанбул Башакшехир» не проиграет за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в первом тайме подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.50

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    «Фенербахче» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» победы не видать?!
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