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    «Лидс» быстро добьётся своего

    «Престон Норт Энд» — «Лидс». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 14 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Престон Норт Энд» — «Лидс»
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    Патрик Бэмфорд
    14 декабря в 21-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Престон Норт Энд» и «Лидс». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Престон Норт Энд» — «Лидс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 14 Декабря 2024 года

    Престон Норт Энд

  • Престон
    •  Престон Норт Энд 15:30 Лидс

    Лидс

  • Лидс
    •

    «Престон Норт Энд»

    Турнирное положение: Престонцы нынче ходят в середняках лиги. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Престон Норт Энд» не столь ярко атакует, отличившись 20 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 раз в 20 поединках.

    Престон Норт Энд — Лидс: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. Престонцы уверенно одолели «Кардифф» (2:0).

    До того команда не сумела переиграть «Шеффилд Уэнсдей» (1:1). При этом чуть ранее она сыграла вничью еще и с «Вест Бромвичем» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Престон Норт Энд» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: Робби Брэйди — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Престонцы нынче слишком затянули с ничьими. А вот серия без поражений составляет 5 матчей.

    Матчи против «Лидса» для команды исторически складываются неудачно. В пяти последних очных поединках «Престон Норт Энд» победил 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подняться повыше в таблице. Вот только престонцам срочно необходимо прибавлять в плане реализации.

    «Лидс»

    Турнирное положение: «Павлины» намерены повыситься в классе. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Лидс» в 20 матчах наколотил 36 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 14 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Павлины» сумели одолеть «Мидлсбро» (3:1).

    До того команда по всем статьям переиграла «Дерби Каунти» (2:0). А вот встреча с «Блэкберном» завершилась поражением (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лидс» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Хуниор Фирпо, Илиян Груев — травмированы.

    Состояние команды: «Павлины» намерены оторваться от зоны стыков. Нынешний гандикап от 3 места составляет 3 очка.

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    При этом «Лидс» в среднем пропускает чуть меньше гола за матч. Да и серия из двух побед явно повышает боевой дух игроков.

    «Павлины» имеют весьма впечатляющий по именам состав. Да и забивает команда в среднем почти что 2 гола за матч.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Лидс» уж точно будет активно атаковать с первых минут встречи.

    Статистика для ставок

    • «Престон Норт Энд» не проигрывал в 5 своих последних матчах

    • «Лидс» забивает в среднем без малого 2 гола за матч

    • «Лидс» выиграл в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.96 и 1.76.

    Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят весьма выгодно, плюс твёрдо намерены закрепиться в дуэте лидеров лиги.

    «Лидс» уж точно будет активно атаковать с первых минут матча, и явно способны соорудить блицкриг.

    Ставка: Победа «Лидса» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.75

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    «Престон Норт Энд» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на футбол. «Лидс» быстро добьётся своего
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