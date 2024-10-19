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    «Майнц» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки (к. 1.85) на футбол, чемпионат Германии, 19 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «РБ Лейпциг»
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    Лоис Опенда
    В матче седьмого тура немецкой Бундеслиги «Майнц» на своем поле примет «РБ Лейпциг». Встреча пройдет 19 октября и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «РБ Лейпциг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Октября 2024 года

    Майнц

  • Майнц
    •  Майнц 16:30 РБ Лейпциг

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •

    «Майнц»

    Турнирное положение: «Майнц» по итогам шести туров находится в середине турнирной таблицы, занимая 10-ю позицию.

    Команда набрала восемь очков и на три балла отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, а также на четыре пункта от зоны Лиги чемпионов.

    Майнц — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Бундеслиги коллектив на чужом поле обыграл «Санкт-Паули» (3:0).

    Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые были официальными и пришлись на чемпионат Германии.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмирован — Онисиво, дисквалифицирован — Кор.

    Состояние команды: в семи последних играх (шести официальных и одном контрольном), «Майнц» выиграл лишь дважды при трех поражениях и двух ничьих.

    Словом, у коллектива не лучшие результаты, с другой стороны — в трех последних матчах он выиграл дважды при одном поражении, что говорит о его неплохой форме в последнее время.

    Йонатан Буркардт — лучший бомбардир команды в Бундеслиге (второе место в списке снайперов первенства) с пятью голами.

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «РБ Лейпциг» по итогам шести стартовых туров немецкого первенства сумел набрать 14 очков и имеет разницу мячей +7.

    Команда находится на второй позиции турнирной таблицы, уступая лидеру «Баварии» по дополнительным показателям, а также опережая на один балл от третьего «Айнтрахта».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на немецкое первенство, клуб с минимальным счетом обыграл на выезде «Хайденхайм» (1:0).

    Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые были официальными в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

    Не сыграют: травмированы — Хенрикс, Раум, дисквалифицирован — Шлагер.

    Состояние команды: в шести последних матчах (в Бундеслиге и Лиге чемпионов) «РБ Лейпциг» выиграл лишь дважды при двух поражениях и двух ничьих.

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    Это говорит о не лучшей форме гостей, тем не менее, их класс обещает стать решающим фактором для достижения успеха.

    Лоис Опенда — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Майнц» проиграл

    • в четырех из шести последних матчей «РБ Лейпциг» не выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «РБ Лейпцига» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.75, победа «Майнца» — в 4.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяева проиграли. При этом они проиграли в трех последних домашних поединках.

    При этом гости выиграли в двух из трех последних матчей.

    Ставка: «РБ Лейпциг» победит за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.20

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    «Майнц» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. Отпустит ли «РБ Лейпциг» в отрыв «Баварию»?
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