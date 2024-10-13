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    Кто одержит первую победу?

    Лихтенштейн — Гибралтар. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига наций, 13 октября 2024 года

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    Итан Бритто (Гибралтар)
    13 октября в матче четвертого тура Лиги наций по футболу сыграют Лихтенштейн и Гибралтар. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лихтенштейн — Гибралтар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. D1 13 Октября 2024 года

    Лихтенштейн

  • Вадуц
    •  Лихтенштейн 19:00 Гибралтар

    Гибралтар

  • Лига наций УЕФА. D1
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    Лихтенштейн

    Турнирное положение: Лихтенштейн после двух сыгранных поединков в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций набрал один балл.

    Лихтенштейн занимает третью позицию, на два очка уступая второму Сан-Марино, а также на три пункта отставая от первого в группе Гибралтара.

    Лихтенштейн — Гибралтар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках товарищеской встречи сборная в домашних стенах переиграла Гонконг (1:0).

    Перед этим во втором туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле разошелся миром с Гибралтаром с результатом 2:2.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 42 последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Лихтенштейн выиграл лишь раз.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов как на успех, так и даже на ничью против более сильного соперника, пусть и на своем поле.

    Два гола команды новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

    Гибралтар

    Турнирное положение: Гибралтар после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрал четыре очка.

    Гибралтар занимает первую позицию, опережая на один балл своего ближайшего преследователя Сан-Марино, а также на три пункта — Лихтенштейн.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле обыграл Сан-Марино (1:0).

    Перед этим коллектив в рамках первого тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах разошелся миром с Лихтенштейном (2:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, два из которых были товарищескими, а два — официальными, Гибралтар не проиграл при двух победах и двух ничьих.

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    Такая форма сулит гостям неплохие шансы на победу, не говоря уже на ничью, пусть даже и на чужом поле.

    Три гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Лихтенштейн не проиграл

    • в трех из четырех последних матчей Лихтенштейна забивали меньше 2,5 голов

    • в 18-ти из 19-ти Гибралтара хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Гибралтар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.82. Ничья — в 3.35, успех Лихтенштейна — в 5.13.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.57 и 1.70.

    Прогноз: в двух из четырех последних матчей гости выиграли. Они все же превосходят соперника в классе.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяева проиграли.

    Ставка: Гибралтар победит за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех их последних поединков.

    Ставка: Гибралтар победит и тотал меньше 2,5 голов за 1.94

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    Лихтенштейн — Гибралтар: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на футбол. Кто одержит первую победу?
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