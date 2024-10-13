Лихтенштейн
Гибралтар
Лихтенштейн
Турнирное положение: Лихтенштейн после двух сыгранных поединков в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций набрал один балл.
Лихтенштейн занимает третью позицию, на два очка уступая второму Сан-Марино, а также на три пункта отставая от первого в группе Гибралтара.
Лихтенштейн — Гибралтар: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках товарищеской встречи сборная в домашних стенах переиграла Гонконг (1:0).
Перед этим во втором туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле разошелся миром с Гибралтаром с результатом 2:2.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 42 последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Лихтенштейн выиграл лишь раз.
Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов как на успех, так и даже на ничью против более сильного соперника, пусть и на своем поле.
Два гола команды новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.
Гибралтар
Турнирное положение: Гибралтар после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрал четыре очка.
Гибралтар занимает первую позицию, опережая на один балл своего ближайшего преследователя Сан-Марино, а также на три пункта — Лихтенштейн.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле обыграл Сан-Марино (1:0).
Перед этим коллектив в рамках первого тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах разошелся миром с Лихтенштейном (2:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, два из которых были товарищескими, а два — официальными, Гибралтар не проиграл при двух победах и двух ничьих.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы на победу, не говоря уже на ничью, пусть даже и на чужом поле.
Три гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Лихтенштейн не проиграл
- в трех из четырех последних матчей Лихтенштейна забивали меньше 2,5 голов
- в 18-ти из 19-ти Гибралтара хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Гибралтар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.82. Ничья — в 3.35, успех Лихтенштейна — в 5.13.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.57 и 1.70.
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Прогноз: в двух из четырех последних матчей гости выиграли. Они все же превосходят соперника в классе.
При этом в двух из четырех последних матчей хозяева проиграли.
Ставка: Гибралтар победит за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех их последних поединков.
Ставка: Гибралтар победит и тотал меньше 2,5 голов за 1.94