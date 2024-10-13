13 октября в матче четвертого тура Лиги наций по футболу сыграют Лихтенштейн и Гибралтар. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лихтенштейн — Гибралтар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Лихтенштейн

Турнирное положение: Лихтенштейн после двух сыгранных поединков в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций набрал один балл.

Лихтенштейн занимает третью позицию, на два очка уступая второму Сан-Марино, а также на три пункта отставая от первого в группе Гибралтара.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках товарищеской встречи сборная в домашних стенах переиграла Гонконг (1:0).

Перед этим во втором туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле разошелся миром с Гибралтаром с результатом 2:2.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 42 последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Лихтенштейн выиграл лишь раз.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов как на успех, так и даже на ничью против более сильного соперника, пусть и на своем поле.

Два гола команды новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

Гибралтар

Турнирное положение: Гибралтар после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрал четыре очка.

Гибралтар занимает первую позицию, опережая на один балл своего ближайшего преследователя Сан-Марино, а также на три пункта — Лихтенштейн.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле обыграл Сан-Марино (1:0).

Перед этим коллектив в рамках первого тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах разошелся миром с Лихтенштейном (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, два из которых были товарищескими, а два — официальными, Гибралтар не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы на победу, не говоря уже на ничью, пусть даже и на чужом поле.

Три гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Лихтенштейн не проиграл

в трех из четырех последних матчей Лихтенштейна забивали меньше 2,5 голов

в 18-ти из 19-ти Гибралтара хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гибралтар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.82. Ничья — в 3.35, успех Лихтенштейна — в 5.13.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.57 и 1.70.

Прогноз: в двух из четырех последних матчей гости выиграли. Они все же превосходят соперника в классе.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяева проиграли.

Ставка: Гибралтар победит за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех их последних поединков.

Ставка: Гибралтар победит и тотал меньше 2,5 голов за 1.94