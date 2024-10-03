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    Бельгийцы выстоят в Сан-Себастьяне

    «Реал Сосьедад» — «Андерлехт». Ставка (к. 2.20) и прогноз на Лигу Европы 3 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Андерлехт»
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    Яри Версхарен — главная звезда «Андерлехта»
    3 октября на групповом этапе Лиги Европы по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Андерлехт». Начало встречи — 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Андерлехт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 19:45 Андерлехт

    Андерлехт

  • Брюссель
    •

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: после первого матча испанский клуб располагается в середине таблицы Лиги Европы с одним очком.

    Последние матчи: против «Ниццы» «Реал Сосьедад» первым открыл счет после точного удара Андера Барренечеа на 18-й минуте, но пропустил ответный мяч еще до перерыва, а во втором тайме и вовсе мог проиграть, но французы не реализовали 11-метровый.

    Реал Сосьедад — Андерлехт: коэффициенты букмекеров

    В Примере в последнем туре была разгромлена «Валенсия» (3:0), ранее была ничья в гостях с «Вальядолидом» (0:0).

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    • Не сыграют: травмы у Захаряна, Траоре и Тирни.

    Состояние команды: в этом сезоне «Реал Сосьедад» пока далек от своих оптимальных кондиций, при Иманоле Альгуасиле они высоко задрали планку, что теперь сказывается на ожиданиях болельщиков, которые требуют постоянную борьбу за ЛЧ. Для этого у команды нет ни финансовых, ни кадровых ресурсов, а на два фронта ей играть довольно тяжело.

    «Андерлехт»

    Турнирное положение: в первом туре «Андрелехт» одержал победу и сейчас идет в группе лидеров в Лиге Европы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в этом матче был обыгран на своем поле венгерский «Ференцварош» со счетом 2:1. Оба мяча бельгийцы забили после перерыва после точных ударов Версхарена и Дольберга. Соперник смог ответить только голом в самом конце.

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    В чемпионате Бельгии «Андерлехт» сыграл дома с «Дендером» (1:1) и ранее с «Шарлеруа» (0:0).

    Не сыграют: травмированы Вертонген, Аугустинссон, Амузу и Торган Азар.

    Состояние команды: пока «Андерлехт» далек от своей лучшей формы и не особо блистает в национальном чемпионате. Летом в команде произошли изменения, и ей теперь требуется время, чтобы сыграться. Но все равно «Андерлехт» обладает довольно крепким составом, где есть немало игроков хорошего европейского уровня (Дендонкер, Версхарен, Дольберг, Дрейер).

    Статистика для ставок

    • Соперники никогда друг с другом не встречались

    • В пяти последних играх у «Реала Сосьедад» такой баланс: 1+2=2-

    • У «Андерлехта» три ничьи, одна победа и одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Реала Сосьедад» дают 1,68, а на «Андерлехт» — 5,40, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

    Прогноз: в текущей форме «Андерлехт» почти не уступает «Реалу Сосьедад» и вполне способен не проиграть даже на его поле. Испанцы выглядят довольно уставшими, а победа над слабой сейчас «Валенсией» не является показателем.

    Ставка: «Андерлехт» не проиграет за 2,20.

    Прогноз: также можно рискнуть и взять ничейный результат, он вполне вероятен.

    Ставка: ничья за 3,90.

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