22 сентября в 5-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Лацио». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» выдали крайне блекоый старт в чемпионате. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

При этом «Фиорентина» слабовато выглядит в атаке. В 4 матчах чемпионата команда отличилась 5 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. «Фиорентина» с боем уступила «Аталанте» (2:3).

При этом чуть ранее команда подписала мировую с «Монцей» (2:2). А вот «Пушкаш Академи» команда переиграла в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» расписала 4 паритета. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Фиорентина» опережает опасную зону всего на один зачетный пункт. Да и побед в Серии А в активе «фиалок» пока не значится.

Матчи против «Лацио» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Фиорентина» выиграла 1 раз при 3 коллизиях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут цепляться за очки. Да и прибавить в плане реализации команде вполне по силам.

«Лацио»

Турнирное положение: Лациале старт нынешнего чемпионата провели не столь продуктивно. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Лацио» в 4 матчах чемпионата набрал всего 7 очков. А вот забила команда 8 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата римляне разжились тремя очками. «Лацио» переиграл крепкую «Верону» (2:1).

А вот несколько раньше команда не смогла переиграть «Милан» (2:2). Правда, поражение от «Удинезе» (1:2) несколько выбилось из общего контекста.

В 5 своих последних матчах «Лацио» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 9 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: Валентин Кастельянос — травмированы.

Состояние команды: Отставание от первой тройки составляет всего одно очко. Да и амбиции у римлян вполне лигочемпионские.

При этом «Лацио» в среднем забивает 2 гола за матч. Правда, победы римлянам даются несколько натужно.

В неплохой форме пребывает Валентин Кастельянос. Аргентинец отличился уже 3 голами в чемпионате, но рискует пропустить отчетный поединок из-за травмы бедра.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. К тому же оппонент имеет заметные сложности в аспекте организации игры.

Статистика для ставок

«Лацио» в среднем забивает 2 гола за матч

Обе команды в 4 матчах чемпионата пропустили по 6 мячей

«Фиорентина» не побеждает в 7 матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 3.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 2.10 и 1.86.

Прогноз: «Лацио» привычно сражается за высокие места, и явно будет максимально активно атаковать.

Гости ныне сильнее соперника, однако и флорентийцы имеют мотивацию подняться повыше в таблице.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.32