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    «Ауда» не отдаст преимущество сопернику?

    «Дрита» — «Ауда». Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, Лига конференций, 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Дрита» — «Ауда»
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    Лига конференций
    В третьем отборочном раунде Лиги конференций 15 августа пройдет матч «Дрита» — «Ауда». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Дрита» — «Ауда», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Дрита

  • Гнилане
    •  Дрита 21:00 Ауда

    Ауда

  • Кекава
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    «Дрита»

    Турнирная таблица: В чемпионате Косово «Дрита» финишировала на третьем месте, с активом 67 очков. Выше в турнирной таблице расположились вице-чемпион «Лапи» и чемпион «Балкани».

    Последние матчи: «Дрита» стартовала со второго отборочного раунда Лиги конференций, минуя первую стадию квалификации. Косовары нанесли поражение «Брейдаблику» (1:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    Дрита — Ауда: коэффициенты букмекеров

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    Прогнозы и ставки на футбол

    В третьем квалификационном раунде Лиги конференций «Дрита» уступила латвийскому клубу «Ауда» (0:1).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Межсезонье: Перед стартом официального сезона «Дрита» сыграла 2 товарищеских матча: ничья и поражение.

    «Ауда»

    Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Ауда» занимает 4 место, аккумулировав 34 очка. В минувшем 25 туре участник Лиги конференций одержал победу над ФК «Даугавпилс» (1:0).

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    • Последние матчи: «Ауда» уже успешно преодолела две стадии отбора Лиги конференций. Сначала был успех в противостоянии с «Б36» (2:0 — дома, 1:0 — в гостях).

    Второй раунд для латвийского коллектива также сложился удачно. В дуэли против «Клифтонвилла», футболисты «Ауды» добились победы (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    Латвийский клуб в шаге от выхода в плей-офф Лиги конференций. В первом матче против «Дриты» футболисты «Ауды» одержали победу со счётом 1:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Ауда» выдает победную серию из 9 матчей.

    Статистика для ставок

    • «Ауда» и «Дрита» стартовали с побед в Лиге конференций

    • Выигрышная серия «Ауды» составляет 9 матчей

    • «Дрита» — «Ауда» (0:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дрита» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.53, а победа «Ауды» — в 3.57.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.97 и 1.83 соответственно.

    Прогноз: «Ауда» сейчас в хорошей игровой форме, в отличии от «Дриты». Латвийский клуб может показать сопернику, что достоен квалификации в четвёртый раунд еврокубка.

    Ставка: Фора «Ауды» (0) с коэффициентом 2.48.

    Прогноз: В этой встрече не стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.83.

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