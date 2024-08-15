В третьем отборочном раунде Лиги конференций 15 августа пройдет матч «Дрита» — «Ауда». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Дрита» — «Ауда», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Дрита»

Турнирная таблица: В чемпионате Косово «Дрита» финишировала на третьем месте, с активом 67 очков. Выше в турнирной таблице расположились вице-чемпион «Лапи» и чемпион «Балкани».

Последние матчи: «Дрита» стартовала со второго отборочного раунда Лиги конференций, минуя первую стадию квалификации. Косовары нанесли поражение «Брейдаблику» (1:0 — дома, 2:1 — в гостях).

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Прогнозы и ставки на футбол

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций «Дрита» уступила латвийскому клубу «Ауда» (0:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Межсезонье: Перед стартом официального сезона «Дрита» сыграла 2 товарищеских матча: ничья и поражение.

«Ауда»

Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Ауда» занимает 4 место, аккумулировав 34 очка. В минувшем 25 туре участник Лиги конференций одержал победу над ФК «Даугавпилс» (1:0).

Последние матчи: «Ауда» уже успешно преодолела две стадии отбора Лиги конференций. Сначала был успех в противостоянии с «Б36» (2:0 — дома, 1:0 — в гостях).

Второй раунд для латвийского коллектива также сложился удачно. В дуэли против «Клифтонвилла», футболисты «Ауды» добились победы (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).

Латвийский клуб в шаге от выхода в плей-офф Лиги конференций. В первом матче против «Дриты» футболисты «Ауды» одержали победу со счётом 1:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Ауда» выдает победную серию из 9 матчей.

Статистика для ставок

«Ауда» и «Дрита» стартовали с побед в Лиге конференций

Выигрышная серия «Ауды» составляет 9 матчей

«Дрита» — «Ауда» (0:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дрита» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.53, а победа «Ауды» — в 3.57.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.97 и 1.83 соответственно.

Прогноз: «Ауда» сейчас в хорошей игровой форме, в отличии от «Дриты». Латвийский клуб может показать сопернику, что достоен квалификации в четвёртый раунд еврокубка.

Ставка: Фора «Ауды» (0) с коэффициентом 2.48.

Прогноз: В этой встрече не стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.83.