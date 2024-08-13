Глазго Рейнджерс
Динамо К
«Рейнджерс»
Турнирная таблица: В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» занимает 4 место, набрав 4 очка. Команда из Глазго одержала первую победу в сезоне, обыграв на своём поле «Мотеруэлл» (2:1). До этого была гостевая ничья с «Хартсом» (0:0).
Последние матчи: «Рейнджерс» начал выступление в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда. За выход в плей-офф шотландцам противостоит киевское «Динамо». Поединок между соперниками завершился вничью (1:1).
Глазго Рейнджерс — Динамо К: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Межсезонье: Перед стартом в Лиге чемпионов «Рейнджерс» сыграл 4 товарищеских матча, сыграв вничью с «Унионом» (4:4), проиграв МЮ (0:2), «Аяксу» (1:2) и «Бирмингему» (1:2).
«Динамо» Киев
Турнирная таблица: Киевское «Динамо» с победы стартовало в новом сезоне чемпионата Украины. Киевляне на выезде переиграла «Верес» (2:1).
Последние матчи: Киевское «Динамо» стартовало в Лиге чемпионов со второго отборочного раунда. На этой стадии украинский клуб одержал победу над сербским «Партизаном» (6:2 — дома, 3:0 — в гостях).
Следующий соперник — «Рейнджерс» из Шотландии, в первой встрече дуэли команды обменялись голами (1:1).
Не сыграют: В составе команды травмирован центральный защитники Антон Бол, остальные футболисты находятся в строю.
Межсезонье: Перед стартом в Лиге чемпионов «динамовцы» провели пять контрольных встреч: выиграли у «Мамелоди Сандаунс» (1:0) и «Брённбю» (4:0), сыграли вничью с «Шальке» (2:2) и «Падерборном» (0:0), и проиграли «Униону» (2:3).
Статистика для ставок
- «Динамо» Киев и «Рейнджерс» в последний раз играли в далёком 1987 году
- «Рейнджерс» — «Динамо» Киев (2:0)
- «Динамо» Киев — «Рейнджерс» (1:0)
- Лига чемпионов. Сезон 2024/2025 «Динамо» Киев — «Рейнджерс» (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рейнджерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.86, а победа «Динамо» Киева — в 3.86.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.76 и 2.07 соответственно.
- 1.93Уфа — Урал: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: «Динамо» Киев сейчас на ходу, команда вполне может добиться успеха в предстоящей игре.
Ставка: Фора «Динамо» Киев (0) с коэффициентом 2.85.
Прогноз: Не исключаем того, что футболисты «Рейнджерс» и «Динамо» Киев снова обменяются голами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.76.