В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов 13 августа пройдет матч «Рейнджерс» — «Динамо» Киев. Начало — в 21:45 Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Динамо» Киев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рейнджерс»

Турнирная таблица: В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» занимает 4 место, набрав 4 очка. Команда из Глазго одержала первую победу в сезоне, обыграв на своём поле «Мотеруэлл» (2:1). До этого была гостевая ничья с «Хартсом» (0:0).

Последние матчи: «Рейнджерс» начал выступление в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда. За выход в плей-офф шотландцам противостоит киевское «Динамо». Поединок между соперниками завершился вничью (1:1).

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Межсезонье: Перед стартом в Лиге чемпионов «Рейнджерс» сыграл 4 товарищеских матча, сыграв вничью с «Унионом» (4:4), проиграв МЮ (0:2), «Аяксу» (1:2) и «Бирмингему» (1:2).

«Динамо» Киев

Турнирная таблица: Киевское «Динамо» с победы стартовало в новом сезоне чемпионата Украины. Киевляне на выезде переиграла «Верес» (2:1).

Последние матчи: Киевское «Динамо» стартовало в Лиге чемпионов со второго отборочного раунда. На этой стадии украинский клуб одержал победу над сербским «Партизаном» (6:2 — дома, 3:0 — в гостях).

Следующий соперник — «Рейнджерс» из Шотландии, в первой встрече дуэли команды обменялись голами (1:1).

Не сыграют: В составе команды травмирован центральный защитники Антон Бол, остальные футболисты находятся в строю.

Межсезонье: Перед стартом в Лиге чемпионов «динамовцы» провели пять контрольных встреч: выиграли у «Мамелоди Сандаунс» (1:0) и «Брённбю» (4:0), сыграли вничью с «Шальке» (2:2) и «Падерборном» (0:0), и проиграли «Униону» (2:3).

Статистика для ставок

«Динамо» Киев и «Рейнджерс» в последний раз играли в далёком 1987 году

«Рейнджерс» — «Динамо» Киев (2:0)

«Динамо» Киев — «Рейнджерс» (1:0)

Лига чемпионов. Сезон 2024/2025 «Динамо» Киев — «Рейнджерс» (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рейнджерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.86, а победа «Динамо» Киева — в 3.86.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.76 и 2.07 соответственно.

Прогноз: «Динамо» Киев сейчас на ходу, команда вполне может добиться успеха в предстоящей игре.

Ставка: Фора «Динамо» Киев (0) с коэффициентом 2.85.

Прогноз: Не исключаем того, что футболисты «Рейнджерс» и «Динамо» Киев снова обменяются голами.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.76.