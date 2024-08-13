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    «Динамо» Киев вырвет путёвку в следующий раунд?

    «Рейнджерс» — «Динамо» Киев. Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 13 августа 2024 года

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    «Бенфика» — «Динамо» Киев
    В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов 13 августа пройдет матч «Рейнджерс» — «Динамо» Киев. Начало — в 21:45 Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Динамо» Киев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 13 Августа 2024 года

    Глазго Рейнджерс

  • Глазго
    •  Глазго Рейнджерс 21:45 Динамо К

    Динамо К

  • Киев
    •

    «Рейнджерс»

    Турнирная таблица: В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» занимает 4 место, набрав 4 очка. Команда из Глазго одержала первую победу в сезоне, обыграв на своём поле «Мотеруэлл» (2:1). До этого была гостевая ничья с «Хартсом» (0:0).

    Последние матчи: «Рейнджерс» начал выступление в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда. За выход в плей-офф шотландцам противостоит киевское «Динамо». Поединок между соперниками завершился вничью (1:1).

    Глазго Рейнджерс — Динамо К: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Межсезонье: Перед стартом в Лиге чемпионов «Рейнджерс» сыграл 4 товарищеских матча, сыграв вничью с «Унионом» (4:4), проиграв МЮ (0:2), «Аяксу» (1:2) и «Бирмингему» (1:2).

    «Динамо» Киев

    Турнирная таблица: Киевское «Динамо» с победы стартовало в новом сезоне чемпионата Украины. Киевляне на выезде переиграла «Верес» (2:1).

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    • Последние матчи: Киевское «Динамо» стартовало в Лиге чемпионов со второго отборочного раунда. На этой стадии украинский клуб одержал победу над сербским «Партизаном» (6:2 — дома, 3:0 — в гостях).

    Следующий соперник — «Рейнджерс» из Шотландии, в первой встрече дуэли команды обменялись голами (1:1).

    Не сыграют: В составе команды травмирован центральный защитники Антон Бол, остальные футболисты находятся в строю.

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    Межсезонье: Перед стартом в Лиге чемпионов «динамовцы» провели пять контрольных встреч: выиграли у «Мамелоди Сандаунс» (1:0) и «Брённбю» (4:0), сыграли вничью с «Шальке» (2:2) и «Падерборном» (0:0), и проиграли «Униону» (2:3).

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Киев и «Рейнджерс» в последний раз играли в далёком 1987 году

    • «Рейнджерс» — «Динамо» Киев (2:0)

    • «Динамо» Киев — «Рейнджерс» (1:0)

    • Лига чемпионов. Сезон 2024/2025 «Динамо» Киев — «Рейнджерс» (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рейнджерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.86, а победа «Динамо» Киева — в 3.86.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.76 и 2.07 соответственно.

    Прогноз: «Динамо» Киев сейчас на ходу, команда вполне может добиться успеха в предстоящей игре.

    Ставка: Фора «Динамо» Киев (0) с коэффициентом 2.85.

    Прогноз: Не исключаем того, что футболисты «Рейнджерс» и «Динамо» Киев снова обменяются голами.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.76.

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    «Рейнджерс» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на футбол. «Динамо» Киев вырвет путёвку в следующий раунд?
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