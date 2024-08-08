В третьем отборочном раунде Лиги конференций 8 августа пройдет матч «Викингур» — «Флора». Начало — в 21:15 Ставка и прогноз на матч «Викингур» — «Флора», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Викингур»

Турнирная таблица: «Викингур» лидирует в чемпионате Исландии после матчей 17 тура, аккумулировав 39 очков. В рамках минувшего игрового дня «Викингур» переиграл «Хабнарфьордюр» (3:2).

Последние матчи: Как победитель первенства своей страны «Викингур» стартовал в еврокубках в Лиге чемпионов. В первом раунде исландцы уступили «Шэмрок Роверс» (0:0, 1:2).

Команда из Лиги чемпионов перебралась в Лигу конференций. Во втором раунде «Викингур» обыграл «Эгнатию» (0:1 — дома, 2:0 — в гостях).

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Викингур» демонстрирует победную серию из трёх матчей, включая игры чемпионата Исландии и Лиги конференций.

«Флора»

Турнирная таблица: Действующий чемпион Эстонии «Флора» занимает третье месте в турнирной таблице с активом 39 очков. Выше расположились «Калью» и «Левадия», у которых 46 и 55 очков соответственно.

Последние матчи: В Лиге чемпионов клуб из Таллина потерпел неудачу в дуэли со словенским «Целе» (0:5 — дома и 1:2 — в гостях).

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций «Флора» переиграла «Виртус» (5:2- дома, 0:0 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: «Флора» в последних пяти матчах одержала 2 победы, 1 встречу сыграла вничью и 2 поединка проиграла.

Статистика для ставок

Победная серия «Викингура» составляет 3 матча

Победная серия «Флоры» составляет 2 матча

«Викингур» и «Флора» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Викингур» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.15, а победа «Флоры» — в 8.00.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.34 и 1.58 соответственно.

Прогноз: «Викингур» сейчас очень силён, к тому же «Флоре» будет сложно против исландцев, которые набрали ход.

Ставка: Фора «Викингура» (-1.5) с коэффициентом 1.94.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники сыграют по низам.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.35.