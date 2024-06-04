Австрия
Сербия
Австрия
Положение сборной: Команда сыграет несколько товарищеских матчей перед началом чемпионата Европы 2024-го года. Австрия в отличной форме подходит к групповому этапу турнира.
На Евро-2024 национальная команда встретится с Францией, Польшей и Нидерландами. Можно сказать, что это группа смерти.
Австрия — Сербия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече Австрия разгромила Турцию со счетом 6:1, а до этого команда оказалась сильнее Словакии (2:0).
У Австрии продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период команда забила 13 голов при 1-м пропущенном мяче.
Состояние команды: К чемпионату Европы австрийцы подходят в отличной форме. У команды серия побед и есть несколько топовых игроков, которые могут решить исход матча.
Последний раз Австрия играла против Сербии еще в 2017-м году. В том матче австрийцы обыграли своего соперника со счетом 3:2, вырвав победу на 89-й минуте.
Сербия
Положение сборной: Эта национальная команда также продолжает подготовку в чемпионату Европы, сыграв в контрольных матчах. Сербия также находится в неплохой форме.
Национальная команда на групповом этапе Евро-2024 встретится с Англией, Словенией и Данией.
Последние матчи: В прошедшем товарищеском поединке Сербия одолела Кипр со счетом 1:0, забив единственный гол на 7-й минуте. До этого сербы крупно проиграли сборной России со счетом 0:4, пропустив по 2 гола в каждом тайме.
В последних 5-и матчах сборная Сербии по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот период команда забила 6 голов при 8-и пропущенных.
Состояние команды: Сербы пройдут проверку на прочность перед началом Евро-2024. Помимо Австрии, Сербия также встретится со Швецией в рамках товарищеского противостояния.
Сербия последний раз обыгрывала Австрию еще в 2016-м году (3:2), забив победный гол на 74-й минуте. Получится ли повторить этот результат? Большой вопрос...
Статистика для ставок
- У Австрии продолжается победная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд
- В последних 4-х очных встречах Австрия трижды проиграла Сербии
- Себрия в последних 5-и матчах на чужом поле трижды проиграла
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров:Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа Сербии — в 3.45.
ТБ 2,5 оценивается в 1.92, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.88.
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Прогноз: Можно предположить, что Австрия продолжит серию побед.
Ставка: Победа Австрии за 2.15.
Прогноз: Сборные забьют минимум 1 гол уже в 1-м тайме.
Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.75.