«Арсенал Саранди» примет на своем поле «Расинг» из Кордовы в 18-м туре второй аргентинской лиги. Поединок состоится 31 мая и начнется в 21:00 по мск. «Арсенал Саранди» — «Расинг» Кордова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Арсенал Саранди»

Турнирное положение: Коллектив из города Саранди с 21 баллом идет десятым в таблице группы А второго дивизиона. от зоны плей-офф он отстает на два очка.

«Арсенал» за всю дистанцию отпраздновал пять викторий, а также по шесть раз играл вничью и терпел фиаско, разница мячей — 11:14.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «виадуки» расписали гостевую мировую с «Патронато», завершив встречу со счетом 0:0. А до этого они потерпели два сухих поражения.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: За предыдущие восемь матчей чемпионата «Арсенал» потерпел четыре поражения, а также по два раза побеждали и играл вничью в этот период. И стоит отметить, что только в победных поединках он смог забить по голу, а в других шести уходил с поля без результативных действий.

«Расинг» Кордова

Турнирное положение: Клуб из города Кордова с 19 очками находится на пару строк ниже и всего на три пункта опережает красную зону.

«Расинг» смог выиграть лишь четыре игры из 17 проведенных, семь встреч свел вничью и шесть раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 12:15.

Последние матчи: «Небесно-голубые» в прошлом туре на своем поле потерпели минимальное поражение со счетом 0:1 от «Сан-Мартин Тукуман». И этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до четырех игр, где было два фиаско.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Расинг» за предыдущие восемь поединков чемпионата смог победить только в одном из них. Еще три матча в этом отрезке он свел вничью и четыре раза уходил с поля поверженным. И в пяти случаях данного периода коллектив не забивал.

Статистика для ставок

«Арсенал Саранди» дома проиграл лишь раз за минувшие десять игр и шесть раз победил

«Расинг» в гостях выиграл только раз за минувшие девять матчей и пять встреч свел вничью

Между собой эти клубы провели только один поединок, который завершился вничью со счетом 2:2

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенал Саранди» — 2.14, победа «Расинга» — 3.65, ничья — 3.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.75 и 1.39 соответственно.

Прогноз: Обе команды крайне нерезультативны, но в очном противостоянии они вполне могут сыграть в более открытый футбол и порадовать зрителей хотя бы несколькими забитыми мячами.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 2.08.

Прогноз: И также еще здесь прогнозируем мировой исход, потому что эти команды довольно*-таки миролюбивы и часто играют вничью.

Ставка: ничья за 3.00.