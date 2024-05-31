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    Поединок обещает быть голевым

    «Арсенал Саранди» — «Расинг» Кордова. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 31 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал Саранди» — «Расинг» Кордова
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    «Арсенал Саранди»
    «Арсенал Саранди» примет на своем поле «Расинг» из Кордовы в 18-м туре второй аргентинской лиги. Поединок состоится 31 мая и начнется в 21:00 по мск. «Арсенал Саранди» — «Расинг» Кордова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Арсенал Саранди»

    Турнирное положение: Коллектив из города Саранди с 21 баллом идет десятым в таблице группы А второго дивизиона. от зоны плей-офф он отстает на два очка.

    «Арсенал» за всю дистанцию отпраздновал пять викторий, а также по шесть раз играл вничью и терпел фиаско, разница мячей — 11:14.

    Последние матчи: В прошлом туре первенства «виадуки» расписали гостевую мировую с «Патронато», завершив встречу со счетом 0:0. А до этого они потерпели два сухих поражения.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: За предыдущие восемь матчей чемпионата «Арсенал» потерпел четыре поражения, а также по два раза побеждали и играл вничью в этот период. И стоит отметить, что только в победных поединках он смог забить по голу, а в других шести уходил с поля без результативных действий.

    «Расинг» Кордова

    Турнирное положение: Клуб из города Кордова с 19 очками находится на пару строк ниже и всего на три пункта опережает красную зону.

    «Расинг» смог выиграть лишь четыре игры из 17 проведенных, семь встреч свел вничью и шесть раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 12:15.

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    • Последние матчи: «Небесно-голубые» в прошлом туре на своем поле потерпели минимальное поражение со счетом 0:1 от «Сан-Мартин Тукуман». И этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до четырех игр, где было два фиаско.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: «Расинг» за предыдущие восемь поединков чемпионата смог победить только в одном из них. Еще три матча в этом отрезке он свел вничью и четыре раза уходил с поля поверженным. И в пяти случаях данного периода коллектив не забивал.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал Саранди» дома проиграл лишь раз за минувшие десять игр и шесть раз победил

    • «Расинг» в гостях выиграл только раз за минувшие девять матчей и пять встреч свел вничью

    • Между собой эти клубы провели только один поединок, который завершился вничью со счетом 2:2

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенал Саранди» — 2.14, победа «Расинга» — 3.65, ничья — 3.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.75 и 1.39 соответственно.

    Прогноз: Обе команды крайне нерезультативны, но в очном противостоянии они вполне могут сыграть в более открытый футбол и порадовать зрителей хотя бы несколькими забитыми мячами.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 2.08.

    Прогноз: И также еще здесь прогнозируем мировой исход, потому что эти команды довольно*-таки миролюбивы и часто играют вничью.

    Ставка: ничья за 3.00.

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    «Арсенал Саранди» — «Расинг» Кордова. «Арсенал Саранди» примет на своем поле «Расинг» из Кордовы в 18-м туре второй аргентинской лиги. Поединок состоится 31 мая и начнется в 21:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Арсенал Саранди» — «Расинг» Кордова с коэффициентом 2.08.
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