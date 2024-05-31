«Арсенал Саранди»
Турнирное положение: Коллектив из города Саранди с 21 баллом идет десятым в таблице группы А второго дивизиона. от зоны плей-офф он отстает на два очка.
«Арсенал» за всю дистанцию отпраздновал пять викторий, а также по шесть раз играл вничью и терпел фиаско, разница мячей — 11:14.
Последние матчи: В прошлом туре первенства «виадуки» расписали гостевую мировую с «Патронато», завершив встречу со счетом 0:0. А до этого они потерпели два сухих поражения.
Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.
Состояние команды: За предыдущие восемь матчей чемпионата «Арсенал» потерпел четыре поражения, а также по два раза побеждали и играл вничью в этот период. И стоит отметить, что только в победных поединках он смог забить по голу, а в других шести уходил с поля без результативных действий.
«Расинг» Кордова
Турнирное положение: Клуб из города Кордова с 19 очками находится на пару строк ниже и всего на три пункта опережает красную зону.
«Расинг» смог выиграть лишь четыре игры из 17 проведенных, семь встреч свел вничью и шесть раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 12:15.
Последние матчи: «Небесно-голубые» в прошлом туре на своем поле потерпели минимальное поражение со счетом 0:1 от «Сан-Мартин Тукуман». И этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до четырех игр, где было два фиаско.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: «Расинг» за предыдущие восемь поединков чемпионата смог победить только в одном из них. Еще три матча в этом отрезке он свел вничью и четыре раза уходил с поля поверженным. И в пяти случаях данного периода коллектив не забивал.
Статистика для ставок
- «Арсенал Саранди» дома проиграл лишь раз за минувшие десять игр и шесть раз победил
- «Расинг» в гостях выиграл только раз за минувшие девять матчей и пять встреч свел вничью
- Между собой эти клубы провели только один поединок, который завершился вничью со счетом 2:2
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенал Саранди» — 2.14, победа «Расинга» — 3.65, ничья — 3.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.75 и 1.39 соответственно.
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Прогноз: Обе команды крайне нерезультативны, но в очном противостоянии они вполне могут сыграть в более открытый футбол и порадовать зрителей хотя бы несколькими забитыми мячами.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 2.08.
Прогноз: И также еще здесь прогнозируем мировой исход, потому что эти команды довольно*-таки миролюбивы и часто играют вничью.
Ставка: ничья за 3.00.