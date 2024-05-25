25 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Атлетик». Начало игры — в 19:30 мск. «Райо Вальекано» — «Атлетик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» занимает 16-е место с 38 баллами. В его активе 29 забитых мячей, в пассиве — 47 пропущенных.

Команда за тур до конца первенства на пять очков опережает зону вылета, поэтому уже может позволить себе расслабиться в борьбе за выживание в элите испанского футбола.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На чужом поле его разгромила «Барселона» (0:3).

Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию мадридцев в два поединка, которые пришлись на испанское первенство, при одной победе и одной ничьей.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Диего Мендес — травма. Дисквалифицированы — Оскар Валентин и Абдул Мумин.

Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Райо Вальекано» одержал лишь одну победу при трех поражениях и одной ничьей.

Тем не менее, такие результаты позволили коллективу держаться на предпочтительном расстоянии от зоны вылета и в итоге сохранить прописку в элите.

Альваро Гарсия, который не сыграет из-за травмы, — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с шестью голами.

«Атлетик»

Турнирное положение: По итогам 37 матчей Ла Лиги «Атлетик» занимает пятую позицию с 65 баллами и разницей мячей 60-37.

Команда уже обеспечила себе путевку в Лигу Европы следующего сезона и уже не может как подняться в топ-4, так и опуститься на шестую строчку.

Последние матчи: в прошлом туре баски одержали победу. На своем поле они обыграли «Севилью» (2:0), которая в текущем сезоне прозябает в нижней половине таблицы.

Этот успех прервал безвыигрышную серию «Львов» в два поединка, которые пришлись на Ла Лигу, при одной ничьей и одном поражении.

Не сыграют: Вильямс, Ринкон и Гурусета — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Атлетик» одержал лишь две победы при двух поражениях и трех ничьих.

Такие результаты серьезно подорвали шансы коллектива на выход в Лигу чемпионов, хотя и позволили занять пятое место, что, впрочем, было и неважно, ведь ранее он выиграл Кубок Испании.

Горка Гурусета — самый результативный игрок команды в Примере с 14 забитыми мячами, но не сыграет в этом матче из-за травмы.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Райо Вальекано» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из шести последних матчей «Райо Вальекано» было забито больше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Атлетика» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.50, победа «Райо Вальекано» — в 2.90.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости не проиграли. При этом в этих поединках было забито больше 1,5 голов

При этом в четырех из пяти последних матчей «Райо» не выиграл.

Ставка: «Атлетик» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы одна команда не забьет, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Райо».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.30