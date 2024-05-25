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    Победно ли закончит сезон в Ла Лиге «Атлетик»?

    «Райо Вальекано» — «Атлетик». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Примера, 25 мая 2024 года

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    Альваро Гарсия
    25 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Атлетик». Начало игры — в 19:30 мск. «Райо Вальекано» — «Атлетик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Мая 2024 года

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 19:30 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
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    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Райо Вальекано» занимает 16-е место с 38 баллами. В его активе 29 забитых мячей, в пассиве — 47 пропущенных.

    Команда за тур до конца первенства на пять очков опережает зону вылета, поэтому уже может позволить себе расслабиться в борьбе за выживание в элите испанского футбола.

    Райо Вальекано — Атлетик: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На чужом поле его разгромила «Барселона» (0:3).

    Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию мадридцев в два поединка, которые пришлись на испанское первенство, при одной победе и одной ничьей.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Диего Мендес — травма. Дисквалифицированы — Оскар Валентин и Абдул Мумин.

    Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Райо Вальекано» одержал лишь одну победу при трех поражениях и одной ничьей.

    Тем не менее, такие результаты позволили коллективу держаться на предпочтительном расстоянии от зоны вылета и в итоге сохранить прописку в элите.

    Альваро Гарсия, который не сыграет из-за травмы, — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с шестью голами.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: По итогам 37 матчей Ла Лиги «Атлетик» занимает пятую позицию с 65 баллами и разницей мячей 60-37.

    Команда уже обеспечила себе путевку в Лигу Европы следующего сезона и уже не может как подняться в топ-4, так и опуститься на шестую строчку.

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    • Последние матчи: в прошлом туре баски одержали победу. На своем поле они обыграли «Севилью» (2:0), которая в текущем сезоне прозябает в нижней половине таблицы.

    Этот успех прервал безвыигрышную серию «Львов» в два поединка, которые пришлись на Ла Лигу, при одной ничьей и одном поражении.

    Не сыграют: Вильямс, Ринкон и Гурусета — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Атлетик» одержал лишь две победы при двух поражениях и трех ничьих.

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    Такие результаты серьезно подорвали шансы коллектива на выход в Лигу чемпионов, хотя и позволили занять пятое место, что, впрочем, было и неважно, ведь ранее он выиграл Кубок Испании.

    Горка Гурусета — самый результативный игрок команды в Примере с 14 забитыми мячами, но не сыграет в этом матче из-за травмы.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Райо Вальекано» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из шести последних матчей «Райо Вальекано» было забито больше 2,5 голов

    • в шести из восьми последних матчей «Атлетика» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.50, победа «Райо Вальекано» — в 2.90.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости не проиграли. При этом в этих поединках было забито больше 1,5 голов

    При этом в четырех из пяти последних матчей «Райо» не выиграл.

    Ставка: «Атлетик» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы одна команда не забьет, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Райо».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.30

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    «Райо Вальекано» — «Атлетик». 25 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Атлетик». Начало игры — в 19:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Атлетик» с коэффициентом 1.80.
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