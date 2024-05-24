«Мальме» на своем поле примет «Кальмар» в 11-м туре чемпионата Швеции по футболу. Поединок состоится 24 мая и начнется в 20:00 по мск. «Мальме» — «Кальмар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Мальме»

Турнирное положение: Чемпион Швеции прошлого сезона в текущем первенстве также является главным претендентом на победу, находясь сейчас во главе таблицы с 25 очками.

«Мальме» за всю турнирную дистанцию смог отпраздновать восемь викторий, раз уступил и раз сыграл вничью, разница забитых и пропущенных составляет 25:6.

Последние матчи: Несколько дней тому назад «небесно-голубые» на выезде расписали мировую с «Хеккеном» 2:2, а до этого с трудом на своем поле смогли переиграть новичка «ГАИС» со счетом 1:0, вырвав викторию в самом конце встречи.

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Мальме» в этом чемпионате пока допустил две осечки, проиграв в гостевой игре «Эльфсборгу» 1:3 и расписав мировую с «Хеккеном». В остальных же восьми поединках первенства коллектив победил, пропустив в свои ворота за все это время лишь один гол.

«Кальмар»

Турнирное положение: Данный коллектив на текущий момент в таблице идет вторым с конца, имея в активе 10 баллов и на пункт отстает от ряда команд.

«Кальмар» в этом первенстве добыл три виктории, расписал одну мировую и потерпел шесть фиаско, разница мячей составляет 17:19.

Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата «красно-белые» на выезде положили на лопатки «Вернаму», обыграв его со счетом 2:0. Перед этим они на своей территории поделили очки с «Норрчепингом» — 1:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Кальмар», в целом, неплохо провел свои четыре последние игры чемпионата, проиграв в них только раз, уступив в гостях крепкому «Хеккену» 1:3. В трех других поединках данного отрезка коллектив расписал одну мировую и дважды победил. Забивная серия команды состоит из семи игр кряду.

Статистика для ставок

«Мальме» выиграл все четыре домашние встречи с общим счетом 9:0

У «Кальмара» в гостях две виктории и три фиаско

В четырех предыдущих очных встречах эти клубы по два раза обыграли друг друга. И каждый раз счет был 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Мальме» — 1.23, победа «Кальмара» — 12.00, ничья — 6.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.46 и 2.72 соответственно.

Прогноз: «Мальме» конечно фаворит в данной паре, но вряд ли он сможет крупно выиграть у «Кальмара», с которым всегда имеет трудности.

Рекомендуемая ставка: победа «Кальмара» с форой (+2) за 1.80.

Прогноз: И также еще здесь поставим на обмен голами, ведь данные команды в текущем первенстве, как правило, без результативных действий с поля не уходят.

Ставка: обе забьют за 1.93.