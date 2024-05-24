24 мая в 15-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Даугавпилс» и «Рига». Начало игры — в 17:30 мск. «Даугавпилс» — «Рига»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Даугавпилс»

Турнирное положение: Эта команда вполне способна побороться за 2 место. На данный момент она находится на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом «Даугавпилс» лишь на 2 очков отстает от идущих вторыми рижан. Да и средняя результативность не достигает 2 голов за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда не разжилась очками. «Даугавпилс» был разгромлен РФШ (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Даугавпилс» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Вот только последнее поражение сильно ударило по амбициям клуба. Хотя до него команда выиграла 4 раза подряд.

Не сыграют: Никита Барковскис — дисквалифицирован.

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Состояние команды: нынешний цикл вполне тянет на продуктивный. И даже последняя коллизия не должна сильно повлиять на настрой команды.

Матчи с «Ригой» для команды традиционно складываются откровенно неудачно. Из 5 последних очных встреч «Даугавпилс» проиграл 4 раза при 1 ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются извлечь уроки из последней неудачи. Вот только рижан команда не обыгрывает уже 2 с половиной года.

«Рига»

Турнирное положение: Рижане привычно сражаются за чемпионский титул. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Рига» имеет некоторые проблемы с реализацией. В 14 матчах рижане настреляли всего 26 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. Рижане разгромили аутсайдера чемпионата «Елгаву» (5:1).

Причем до того команда потеряла очки в матче с «Лиепаей» (1:1). Да и «Валмиеру» рижанам обыграть не удалось (1:1).

Вот только отставание от РФШ составляет 5 очков. Да и очный поединок землякам был проигран (1:2).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: потери очков на ровном месте стали неприятной традицией. Да и с реализацией у рижан не все в порядке.

Между тем, «Рига» обыграла «Даугавпилс» в 4 последних очных поединках. Да и сейчас рижане выглядят сильнее соперника.

Последние осечки команды негативно повлияли на ее турнирные перспективы. «Рига» просто обязана догонять РФШ!

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться тремя очками. Да и оппонент вполне тянет на серьезного раздражителя.

Статистика для ставок

«Рига» обыграла «Даугавпилс» в 4 последних очных поединках

«Рига» не проигрывает 5 матчей подряд

«Даугавпилс» до последней неудачи победил 4 раза кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рига» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.97, а победа оппонента — в скромные 4.97.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.31 и 1.57.

Прогноз: Гости явно будут активно атаковать с первых минут встречи, к тому же пытаются догнать лидера.

«Рига» уже растеряла немало очков, к тому же в последние годы успешно противостоит «Даугавпилсу».

Ставка: Победа «Риги» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить смогут и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.50