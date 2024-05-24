Даугавпилс
Рига
«Даугавпилс»
Турнирное положение: Эта команда вполне способна побороться за 2 место. На данный момент она находится на 3 строчке турнирной таблицы.
При этом «Даугавпилс» лишь на 2 очков отстает от идущих вторыми рижан. Да и средняя результативность не достигает 2 голов за матч.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда не разжилась очками. «Даугавпилс» был разгромлен РФШ (0:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Даугавпилс» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Вот только последнее поражение сильно ударило по амбициям клуба. Хотя до него команда выиграла 4 раза подряд.
Не сыграют: Никита Барковскис — дисквалифицирован.
Состояние команды: нынешний цикл вполне тянет на продуктивный. И даже последняя коллизия не должна сильно повлиять на настрой команды.
Матчи с «Ригой» для команды традиционно складываются откровенно неудачно. Из 5 последних очных встреч «Даугавпилс» проиграл 4 раза при 1 ничьей.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются извлечь уроки из последней неудачи. Вот только рижан команда не обыгрывает уже 2 с половиной года.
«Рига»
Турнирное положение: Рижане привычно сражаются за чемпионский титул. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Рига» имеет некоторые проблемы с реализацией. В 14 матчах рижане настреляли всего 26 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. Рижане разгромили аутсайдера чемпионата «Елгаву» (5:1).
Причем до того команда потеряла очки в матче с «Лиепаей» (1:1). Да и «Валмиеру» рижанам обыграть не удалось (1:1).
Вот только отставание от РФШ составляет 5 очков. Да и очный поединок землякам был проигран (1:2).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: потери очков на ровном месте стали неприятной традицией. Да и с реализацией у рижан не все в порядке.
Между тем, «Рига» обыграла «Даугавпилс» в 4 последних очных поединках. Да и сейчас рижане выглядят сильнее соперника.
Последние осечки команды негативно повлияли на ее турнирные перспективы. «Рига» просто обязана догонять РФШ!
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться тремя очками. Да и оппонент вполне тянет на серьезного раздражителя.
Статистика для ставок
- «Рига» обыграла «Даугавпилс» в 4 последних очных поединках
- «Рига» не проигрывает 5 матчей подряд
- «Даугавпилс» до последней неудачи победил 4 раза кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рига» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.97, а победа оппонента — в скромные 4.97.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.31 и 1.57.
- 2.10Бохум — Фортуна: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.71Бешикташ — Трабзонспор: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.35Металлург Бекабад — Навбахор: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Гости явно будут активно атаковать с первых минут встречи, к тому же пытаются догнать лидера.
«Рига» уже растеряла немало очков, к тому же в последние годы успешно противостоит «Даугавпилсу».
Ставка: Победа «Риги» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить смогут и те, и другие.
Ставка: Обе забьют за 2.50