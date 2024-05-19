19 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Севилья». Начало игры — в 20:00 мск. «Атлетик» — «Севилья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски уже обеспечили себе попадание в Лигу Европы. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом отрыв от 6 позиции составляет 5 очков. Да и пропускает «Атлетик» не так много: в среднем гол за матч.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась зачетными баллами. «Атлетик» проиграл «Сельте» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Очевидно, что баски постараются сохранить свою нынешнюю 5 позицию. Вот только в последнее время команда частенько теряет очки.

Не сыграют: Горка Гурусета — травмирован.

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Состояние команды: Баски нынче не преуспевают в плане игры и результатов. Однако на концовку чемпионата команда явно соберется!

Матчи против «Севильи» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних поединках «Атлетик» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Баски постараются закрепиться на итоговом 5 месте в Примере.

«Севилья»

Турнирное положение: Севильцы уже спокойно доигрывают чемпионат. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Севилья» выиграла всего в 10 матчах чемпионата. Да и неудачный старт не позволил команде претендовать на высокие места.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Севилья» не смогла справиться с «Кадисом» (0:1).

В пяти последних матчах «Севилья» выиграла всего лишь дважды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.

При этом команда имеет огромные кадровые проблемы. Да и результаты севильского клуба стабильными не назовешь.

Не сыграют: Айзек Ромеро, Неманья Гудель, Эрик Ламела, Джибриль Соу, Оливер Торрес — травмированы. Бубакари Сумаре — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Севилья» явно не преуспевает. Зато вылет ей давно уже не угрожает.

В матче первого круга севильцы дома уступили «Атлетику» (0:2). Так что есть отличный шанс на вендетту!

Без ряда ведущих игроков «Севилья» вряд ли будет столь активной в атаке. Да и оппонент еще не утратил турнирную мотивацию.

Зато на месте столп обороны Серхио Рамос. Ветеран отличился уже 3 точными ударами в нынешнем чемпионате.

Статистика для ставок

«Атлетик» обыграл севильцев в первом круге (2:0)

«Севилья» проиграла в 2 своих последних поединках

Баски в среднем пропускают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 4.11, а победа оппонента — в скромные 5.08.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.90 и 2.05.

Прогноз: Баски выглядят сильнее соперника, и наверняка сразу бросятся в атаку.

«Атлетик» мотивирован сохранить 5 строчку, да и гости имеют ряд кадровых пробоин.

Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее 3 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.05