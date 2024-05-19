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    «Севилье» сразу несдобровать!

    «Атлетик» — «Севилья». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Примера, 19 мая 2024 года

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    Серхио Рамос
    19 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Севилья». Начало игры — в 20:00 мск. «Атлетик» — «Севилья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Мая 2024 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 20:00 Севилья

    Севилья

  • Севилья
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    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски уже обеспечили себе попадание в Лигу Европы. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом отрыв от 6 позиции составляет 5 очков. Да и пропускает «Атлетик» не так много: в среднем гол за матч.

    Атлетик — Севилья: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась зачетными баллами. «Атлетик» проиграл «Сельте» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Очевидно, что баски постараются сохранить свою нынешнюю 5 позицию. Вот только в последнее время команда частенько теряет очки.

    Не сыграют: Горка Гурусета — травмирован.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Баски нынче не преуспевают в плане игры и результатов. Однако на концовку чемпионата команда явно соберется!

    Матчи против «Севильи» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних поединках «Атлетик» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. Баски постараются закрепиться на итоговом 5 месте в Примере.

    «Севилья»

    Турнирное положение: Севильцы уже спокойно доигрывают чемпионат. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Севилья» выиграла всего в 10 матчах чемпионата. Да и неудачный старт не позволил команде претендовать на высокие места.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Севилья» не смогла справиться с «Кадисом» (0:1).

    В пяти последних матчах «Севилья» выиграла всего лишь дважды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.

    При этом команда имеет огромные кадровые проблемы. Да и результаты севильского клуба стабильными не назовешь.

    Не сыграют: Айзек Ромеро, Неманья Гудель, Эрик Ламела, Джибриль Соу, Оливер Торрес — травмированы. Бубакари Сумаре — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Севилья» явно не преуспевает. Зато вылет ей давно уже не угрожает.

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    В матче первого круга севильцы дома уступили «Атлетику» (0:2). Так что есть отличный шанс на вендетту!

    Без ряда ведущих игроков «Севилья» вряд ли будет столь активной в атаке. Да и оппонент еще не утратил турнирную мотивацию.

    Зато на месте столп обороны Серхио Рамос. Ветеран отличился уже 3 точными ударами в нынешнем чемпионате.

    Статистика для ставок

    • «Атлетик» обыграл севильцев в первом круге (2:0)

    • «Севилья» проиграла в 2 своих последних поединках

    • Баски в среднем пропускают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 4.11, а победа оппонента — в скромные 5.08.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.90 и 2.05.

    Прогноз: Баски выглядят сильнее соперника, и наверняка сразу бросятся в атаку.

    «Атлетик» мотивирован сохранить 5 строчку, да и гости имеют ряд кадровых пробоин.

    Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее 3 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.05

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    «Атлетик» — «Севилья». 19 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Севилья». Начало игры — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Севилья» с коэффициентом 2.23.
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