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    Окажется ли «Блэкберн» ближе к зоне вылета?

    «Бристоль Сити» — «Блэкберн». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, английский Чемпионшип, 10 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Блэкберн»
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    «Блэкберн» на четыре очка опережает зону вылета
    В среду, 10 апреля, в 42-м туре английского Чемпионшипа «Бристоль Сити» в родных стенах сыграет против «Блэкберна». Начало игры — в 21:45 по мск. «Бристоль Сити» — «Блэкберн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 10 Апреля 2024 года
    Бристоль Сити
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    «Бристоль Сити»

    Турнирное положение: «Бристоль Сити» занимает 12-е место таблицы Чемпионшипа с 54 баллами и разницей мячей 44-45.

    Команда на 12 очков опережает зону вылета — 22-ю позицию, а также на 13 баллов отстают от зоны плей-офф за выход в АПЛ, поэтому уже по сути лишена турнирной мотивации.

    Бристоль Сити — Блэкберн Роверс: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: хозяева в прошлом туре Чемпионшипа на чужом поле потеряли очки. Клуб сыграл вничью с «Сандерлендом» (0:0).

    Эта ничья прервала мини-серию побед коллектива в два поединка, которые пришлись на национальное первенство.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Гарднер-Хикман, Нэйсмит, Бенарус, Белл, Аткинсон — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках национального первенства) «Бристоль Сити» потерпел лишь одно поражение при трех победах и одной ничьей.

    Несмотря на то, что «Зарянки» надежно застряли в середине таблицы, и им по большому счету уже не за что бороться, они демонстрируют хорошую форму.

    Томми Конуэй — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с семью голами в активе.

    «Блэкберн»

    Турнирное положение: По итогам 41 матча второго дивизиона «Блэкберн» занимает 16-ю позицию с 46 баллами и разницей мячей 56-66.

    Команда только на четыре очка опережает зону вылета, которая начинается с 22-й строчки, поэтому ей необходимо набирать по максимуму очков, чтобы не опуститься ближе к «трясине».

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    • Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле потеряли очки. «Бродяги» разошлись миром с «Саутгемптоном» (0:0).

    Эта ничья позволила коллективу продлить беспроигрышную мини-серию до двух матчей, ведь ранее он разгромил на выезде «Сандерленд» (5:1).

    Не сыграют: Барнс, Сигурдссон, Флек, Леонард — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 12 последних поединках в разных турнирах «Блэкберн» выиграл лишь раз при семи ничьих и четырех поражениях.

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    Очевидно, что с такой формой коллектив все еще рискует еще сильнее втянуться в борьбу за выживание, поэтому ему важно хотя бы не проиграть.

    Сэмми Шмодикс — лучший бомбардир не только «Блэкберна», но и всего Чемпионшипа с 23 голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Бристоль Сити» было забито меньше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Бристоль Сити» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из шести последних матчей «Блэкберна» была зафиксирована ничья.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бристоль Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.25, победа «Блэкберна» — в 3.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала. В этих поединках они пропустили лишь два мяча, да и то — в одной игре.

    В трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних их матчей.

    Ставка: «Бристоль Сити» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.35

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    Ставка и прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Блэкберн» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 10.04.2024. Прогнозы на футбол. Окажется ли «Блэкберн» ближе к зоне вылета?
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