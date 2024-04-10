В среду, 10 апреля, в 42-м туре английского Чемпионшипа «Бристоль Сити» в родных стенах сыграет против «Блэкберна». Начало игры — в 21:45 по мск. «Бристоль Сити» — «Блэкберн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: «Бристоль Сити» занимает 12-е место таблицы Чемпионшипа с 54 баллами и разницей мячей 44-45.

Команда на 12 очков опережает зону вылета — 22-ю позицию, а также на 13 баллов отстают от зоны плей-офф за выход в АПЛ, поэтому уже по сути лишена турнирной мотивации.

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Последние матчи: хозяева в прошлом туре Чемпионшипа на чужом поле потеряли очки. Клуб сыграл вничью с «Сандерлендом» (0:0).

Эта ничья прервала мини-серию побед коллектива в два поединка, которые пришлись на национальное первенство.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Гарднер-Хикман, Нэйсмит, Бенарус, Белл, Аткинсон — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках национального первенства) «Бристоль Сити» потерпел лишь одно поражение при трех победах и одной ничьей.

Несмотря на то, что «Зарянки» надежно застряли в середине таблицы, и им по большому счету уже не за что бороться, они демонстрируют хорошую форму.

Томми Конуэй — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с семью голами в активе.

«Блэкберн»

Турнирное положение: По итогам 41 матча второго дивизиона «Блэкберн» занимает 16-ю позицию с 46 баллами и разницей мячей 56-66.

Команда только на четыре очка опережает зону вылета, которая начинается с 22-й строчки, поэтому ей необходимо набирать по максимуму очков, чтобы не опуститься ближе к «трясине».

Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле потеряли очки. «Бродяги» разошлись миром с «Саутгемптоном» (0:0).

Эта ничья позволила коллективу продлить беспроигрышную мини-серию до двух матчей, ведь ранее он разгромил на выезде «Сандерленд» (5:1).

Не сыграют: Барнс, Сигурдссон, Флек, Леонард — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12 последних поединках в разных турнирах «Блэкберн» выиграл лишь раз при семи ничьих и четырех поражениях.

Очевидно, что с такой формой коллектив все еще рискует еще сильнее втянуться в борьбу за выживание, поэтому ему важно хотя бы не проиграть.

Сэмми Шмодикс — лучший бомбардир не только «Блэкберна», но и всего Чемпионшипа с 23 голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Бристоль Сити» было забито меньше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Бристоль Сити» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из шести последних матчей «Блэкберна» была зафиксирована ничья.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бристоль Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.25, победа «Блэкберна» — в 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала. В этих поединках они пропустили лишь два мяча, да и то — в одной игре.

В трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних их матчей.

Ставка: «Бристоль Сити» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.35