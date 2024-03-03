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    «Нефтехимик» — «Алания». Ставка (к. 1,98) и прогноз на чемпионат России Первая лига 3 марта 2024 года

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    Евгений Калешин будет бороться с «Аланией» за возвращение в РПЛ
    «Нефтехимик» — «Алания». Матч пройдет в рамках 21-го тура российской Первой лиги 3 марта, начало — 17:30 (мск) «Нефтехимик» — «Алания»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 03 Марта 2024 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:30 Алания Алания
  • Владикавказ
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    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: сейчас команда Кирилла Новикова идет на 12-м месте в Первой лиге с 24 очками. От зоны вылета ее отделяют всего четыре балла, что при высокой плотности таит в себе опасность.

    Последние матчи: на сборах «Нефтехимик» играл в основном с соперниками по Первой и Второй лиге. В последнем матче была ничья с «Чайкой» (2:2).

    Нефтехимик — Алания: коэффициенты букмекеров

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    Ранее случились победы над «Химиком» Дзержинск (4:1), «Чайкой» (2:0) и ничья с «Соколом».

    Прогнозы на ФНЛ

    Не сыграют: полузащитник Максим Петров дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

    Состояние команды: в межсезонье состав «Нефтехимика» претерпел минимальные изменения. Его покинул только молодой форвард Агалаков, который не смог пробиться в состав нижнекамцев. Зато пришел нападающий Рашид Магомедов, очень результативно игравший за «Ротор», и воспитанник «Спартака» Константин Шильцов.

    «Алания»

    Турнирное положение: сейчас «барсы» идут на шестом месте в таблице Первой лиги с 32 очками. От зоны прямого выхода «Аланию» отделяет всего четыре очка. У команды только одна цель — возвращение в РПЛ.

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  • 12/02/2024

    • Последние матчи: в последнем матче «Алания» перед возобновлением сезона команда уступила амбициозному клубу Второй лиги «Челябинску» со счетом 2:3.

    До этого были поражения от «СКА-Хабаровск» (1:2) и «Крылья Советов» (1:3).

    Не сыграют: травмированы опорник Ибрагим Цаллагов и основной вратарь Ростислав Солдатенко. Это большие потери для «Алании».

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    Состояние команды: в межсезонье новый главный тренер осетинского клуба Евгений Калешин в первую очередь почистил состав, который был очень сильно раздут. Ушли Царукян, Кротов, Сухорученко, Бакаев. Серьезных приобретений не было.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Алания» победила с минимальным счетом 1:0

    • В прошлом сезоне «барсы» также дома выиграли 1:0, а дома сыграли вничью 0:0

    • «Нефтехимик» и «Алания» пропускают более мяча за игру, у обеих команд очень сильная по именам и возможностям группа атаки

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нефтехимика» дают 2,90, а на «Аланию» - 2,45. Ничья же оценивается букмекерами в 3,45.

    Тотал меньше 2 идет за 1,77, а ТБ можно забрать за 1,98.

    Прогноз: Кирилл Новиков — очень системный и грамотный тренер, который наверняка нашел варианты усиления игры в нападении, в чем был слаб «Нефтехимик» в первой части сезона. Евгений Калешин также любит играть в атаку, поэтому матч должен получиться результативным.

    Ставка: тотал больше 2 за 1,98.

    Прогноз: также можно рискнуть и взять комбинированный вариант за отличный коэффициент.

    Ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 3,15.

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    Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Алания» с коэффициентом 1.98. Дата матча: 03.03.2024. Прогнозы на футбол. Будем ждать голов
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