«Нефтехимик» — «Алания». Матч пройдет в рамках 21-го тура российской Первой лиги 3 марта, начало — 17:30 (мск) «Нефтехимик» — «Алания»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: сейчас команда Кирилла Новикова идет на 12-м месте в Первой лиге с 24 очками. От зоны вылета ее отделяют всего четыре балла, что при высокой плотности таит в себе опасность.

Последние матчи: на сборах «Нефтехимик» играл в основном с соперниками по Первой и Второй лиге. В последнем матче была ничья с «Чайкой» (2:2).

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Ранее случились победы над «Химиком» Дзержинск (4:1), «Чайкой» (2:0) и ничья с «Соколом».

Прогнозы на ФНЛ

Не сыграют: полузащитник Максим Петров дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

Состояние команды: в межсезонье состав «Нефтехимика» претерпел минимальные изменения. Его покинул только молодой форвард Агалаков, который не смог пробиться в состав нижнекамцев. Зато пришел нападающий Рашид Магомедов, очень результативно игравший за «Ротор», и воспитанник «Спартака» Константин Шильцов.

«Алания»

Турнирное положение: сейчас «барсы» идут на шестом месте в таблице Первой лиги с 32 очками. От зоны прямого выхода «Аланию» отделяет всего четыре очка. У команды только одна цель — возвращение в РПЛ.

Последние матчи: в последнем матче «Алания» перед возобновлением сезона команда уступила амбициозному клубу Второй лиги «Челябинску» со счетом 2:3.

До этого были поражения от «СКА-Хабаровск» (1:2) и «Крылья Советов» (1:3).

Не сыграют: травмированы опорник Ибрагим Цаллагов и основной вратарь Ростислав Солдатенко. Это большие потери для «Алании».

Состояние команды: в межсезонье новый главный тренер осетинского клуба Евгений Калешин в первую очередь почистил состав, который был очень сильно раздут. Ушли Царукян, Кротов, Сухорученко, Бакаев. Серьезных приобретений не было.

Статистика для ставок

В первом круге «Алания» победила с минимальным счетом 1:0

В прошлом сезоне «барсы» также дома выиграли 1:0, а дома сыграли вничью 0:0

«Нефтехимик» и «Алания» пропускают более мяча за игру, у обеих команд очень сильная по именам и возможностям группа атаки

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нефтехимика» дают 2,90, а на «Аланию» - 2,45. Ничья же оценивается букмекерами в 3,45.

Тотал меньше 2 идет за 1,77, а ТБ можно забрать за 1,98.

Прогноз: Кирилл Новиков — очень системный и грамотный тренер, который наверняка нашел варианты усиления игры в нападении, в чем был слаб «Нефтехимик» в первой части сезона. Евгений Калешин также любит играть в атаку, поэтому матч должен получиться результативным.

Ставка: тотал больше 2 за 1,98.

Прогноз: также можно рискнуть и взять комбинированный вариант за отличный коэффициент.

Ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 3,15.