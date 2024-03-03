«Нефтехимик»
Турнирное положение: сейчас команда Кирилла Новикова идет на 12-м месте в Первой лиге с 24 очками. От зоны вылета ее отделяют всего четыре балла, что при высокой плотности таит в себе опасность.
Последние матчи: на сборах «Нефтехимик» играл в основном с соперниками по Первой и Второй лиге. В последнем матче была ничья с «Чайкой» (2:2).
Нефтехимик — Алания: коэффициенты букмекеров
Ранее случились победы над «Химиком» Дзержинск (4:1), «Чайкой» (2:0) и ничья с «Соколом».
Не сыграют: полузащитник Максим Петров дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.
Состояние команды: в межсезонье состав «Нефтехимика» претерпел минимальные изменения. Его покинул только молодой форвард Агалаков, который не смог пробиться в состав нижнекамцев. Зато пришел нападающий Рашид Магомедов, очень результативно игравший за «Ротор», и воспитанник «Спартака» Константин Шильцов.
«Алания»
Турнирное положение: сейчас «барсы» идут на шестом месте в таблице Первой лиги с 32 очками. От зоны прямого выхода «Аланию» отделяет всего четыре очка. У команды только одна цель — возвращение в РПЛ.
Последние матчи: в последнем матче «Алания» перед возобновлением сезона команда уступила амбициозному клубу Второй лиги «Челябинску» со счетом 2:3.
До этого были поражения от «СКА-Хабаровск» (1:2) и «Крылья Советов» (1:3).
Не сыграют: травмированы опорник Ибрагим Цаллагов и основной вратарь Ростислав Солдатенко. Это большие потери для «Алании».
Состояние команды: в межсезонье новый главный тренер осетинского клуба Евгений Калешин в первую очередь почистил состав, который был очень сильно раздут. Ушли Царукян, Кротов, Сухорученко, Бакаев. Серьезных приобретений не было.
Статистика для ставок
- В первом круге «Алания» победила с минимальным счетом 1:0
- В прошлом сезоне «барсы» также дома выиграли 1:0, а дома сыграли вничью 0:0
- «Нефтехимик» и «Алания» пропускают более мяча за игру, у обеих команд очень сильная по именам и возможностям группа атаки
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нефтехимика» дают 2,90, а на «Аланию» - 2,45. Ничья же оценивается букмекерами в 3,45.
Тотал меньше 2 идет за 1,77, а ТБ можно забрать за 1,98.
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Прогноз: Кирилл Новиков — очень системный и грамотный тренер, который наверняка нашел варианты усиления игры в нападении, в чем был слаб «Нефтехимик» в первой части сезона. Евгений Калешин также любит играть в атаку, поэтому матч должен получиться результативным.
Ставка: тотал больше 2 за 1,98.
Прогноз: также можно рискнуть и взять комбинированный вариант за отличный коэффициент.
Ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 3,15.