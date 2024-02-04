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    «Аталанта» — «Лацио». Ставка (к. 3.54) и прогноз на футбол, Серия А, 4 февраля 2024 года

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    «Аталанта» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 4 февраля, начало — в 20:00 мск. «Аталанта» — «Лацио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Февраля 2024 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 20:00 Лацио Лацио
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    «Аталанта»

    Бергамаски традиционно борются за попадание в зону Лиги чемпионов. Нынче команда находится на 4 месте.

    Главной проблемой команды является нестабильность результатов. Земляки Труффальдино частенько теряют очки на ровном месте.

    Коэффициенты матча Аталанта — Лацио

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    В минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Аталанта» в родных стенах переиграла «Удинезе» (2:0).

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    В этом поединке не сыграют форвард Адемола Лукман и хавбек Тен Компейнерс. Первый задействован на Кубке африканских наций, второй получил травму.

    Тем не менее, бергамаски явно постараются закрепиться в топ-4. Правда, последняя домашняя виктория над «Лацио» случилась еще 3 года назад.

    «Лацио»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выход в Лигу чемпионов. «Лацио» находится на 7 строчке турнирной таблицы.

    А вот с реализацией у команды откровенно не складывается. В 21 поединке чемпионата игроки лациале отличились лишь 24 голами.

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    • В своем последнем поединке «Лацио» добыл лишь один балл. Дома команда не сумела переиграть «Наполи» (0:0).

    В кадровом плане у римлян относительный порядок. Пропустит встречу лишь перебравший карточек полузащитник Данило Катальди.

    И уж точно «Лацио» постарается разжиться очками. Римляне лишь на два пункта отстают от 4 места.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают — 2.13.

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    На викторию «Лацио» дают — 3.78, ничья оценена — в 3.54.

    Обе команды борются за высокие места, и в очной встрече с конкурентом едва ли будут особо рисковать.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.54. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.22.

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    «Аталанта» — «Лацио»: прогноз, ставка (3.54), статистика, коэффициенты матча 04.02.2024. Прогнозы на футбол. Паритета избежать не удастся?!
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