«Аталанта» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 4 февраля, начало — в 20:00 мск. «Аталанта» — «Лацио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аталанта»

Бергамаски традиционно борются за попадание в зону Лиги чемпионов. Нынче команда находится на 4 месте.

Главной проблемой команды является нестабильность результатов. Земляки Труффальдино частенько теряют очки на ровном месте.

Коэффициенты матча Аталанта — Лацио 1X2Новым игрокам 2.103.353.80Бонус$9500

В минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Аталанта» в родных стенах переиграла «Удинезе» (2:0).

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В этом поединке не сыграют форвард Адемола Лукман и хавбек Тен Компейнерс. Первый задействован на Кубке африканских наций, второй получил травму.

Тем не менее, бергамаски явно постараются закрепиться в топ-4. Правда, последняя домашняя виктория над «Лацио» случилась еще 3 года назад.

«Лацио»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выход в Лигу чемпионов. «Лацио» находится на 7 строчке турнирной таблицы.

А вот с реализацией у команды откровенно не складывается. В 21 поединке чемпионата игроки лациале отличились лишь 24 голами.

В своем последнем поединке «Лацио» добыл лишь один балл. Дома команда не сумела переиграть «Наполи» (0:0).

В кадровом плане у римлян относительный порядок. Пропустит встречу лишь перебравший карточек полузащитник Данило Катальди.

И уж точно «Лацио» постарается разжиться очками. Римляне лишь на два пункта отстают от 4 места.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают — 2.13.

На викторию «Лацио» дают — 3.78, ничья оценена — в 3.54.

Обе команды борются за высокие места, и в очной встрече с конкурентом едва ли будут особо рисковать .

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.54. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.22.