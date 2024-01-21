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    Три очка для южноафриканцев?

    ЮАР — Намибия. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 21 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЮАР — Намибия
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    Перси Тау
    ЮАР сыграет на своем поле с Намибией в рамках 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 21 января, начало — в 23:00 мск. ЮАР — Намибия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа E 21 Января 2024 года
    ЮАР
  • Кейптаун Претория
    •  ЮАР 23:00 Намибия Намибия
  • Виндхук
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    ЮАР

    Южноафриканцы давненько не блещут стабильностью результатов. Ныне даже борьба за 2 место в группе будет огромным позитивом.

    Сборная ЮАР имеет явные сложности в плане реализации. В трех своих последних матчах команда не забила ни разу.

    В стартовом туре Кубка африканских наций команда проиграла. Сборная ЮАР не сумела ничего противопоставить Мали (0:2).

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи против Намибии для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при трех ничьих.

    В этой встрече южноафриканцы явно будут действовать первым номером. Номинальным хозяевам нужно исключительно побеждать.

    Намибия

    Эта команда вполне способна удивить. Намибия вполне реально претендует на выход в плей-офф Кубка африканских наций.

    Главной ценностью команды являются надежные тылы. В трех своих последних поединках команда оставляла свои ворота сухими.

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    • В первом туре турнира Намибия совершила сенсацию. Команде удалось минимально переиграть Тунис.

    Так что в этой встрече команда явно сыграет на своих козырях. Намибия рассчитывает на надежность собственных тылов.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Намибия вполне способна найти свой шанс на контратаках.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЮАР предлагают — 2.02.

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    На викторию Намибии дают — 4.22, ничья оценена — в 3.14.

    Южноафриканцам жизненно необходимо побеждать, так что ждем от них острых атак.

    Наш прогноз — Победа ЮАР. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.14.

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    ЮАР — Намибия: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 21.01.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для южноафриканцев?
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