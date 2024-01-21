ЮАР сыграет на своем поле с Намибией в рамках 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 21 января, начало — в 23:00 мск. ЮАР — Намибия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ЮАР

Южноафриканцы давненько не блещут стабильностью результатов. Ныне даже борьба за 2 место в группе будет огромным позитивом.

Сборная ЮАР имеет явные сложности в плане реализации. В трех своих последних матчах команда не забила ни разу.

В стартовом туре Кубка африканских наций команда проиграла. Сборная ЮАР не сумела ничего противопоставить Мали (0:2).

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи против Намибии для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при трех ничьих.

В этой встрече южноафриканцы явно будут действовать первым номером. Номинальным хозяевам нужно исключительно побеждать.

Намибия

Эта команда вполне способна удивить. Намибия вполне реально претендует на выход в плей-офф Кубка африканских наций.

Главной ценностью команды являются надежные тылы. В трех своих последних поединках команда оставляла свои ворота сухими.

В первом туре турнира Намибия совершила сенсацию. Команде удалось минимально переиграть Тунис.

Так что в этой встрече команда явно сыграет на своих козырях. Намибия рассчитывает на надежность собственных тылов.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Намибия вполне способна найти свой шанс на контратаках.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЮАР предлагают — 2.02.

На викторию Намибии дают — 4.22, ничья оценена — в 3.14.

Южноафриканцам жизненно необходимо побеждать , так что ждем от них острых атак.

Наш прогноз — Победа ЮАР. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.14.