ЮАР
Южноафриканцы давненько не блещут стабильностью результатов. Ныне даже борьба за 2 место в группе будет огромным позитивом.
Сборная ЮАР имеет явные сложности в плане реализации. В трех своих последних матчах команда не забила ни разу.
В стартовом туре Кубка африканских наций команда проиграла. Сборная ЮАР не сумела ничего противопоставить Мали (0:2).
Матчи против Намибии для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при трех ничьих.
В этой встрече южноафриканцы явно будут действовать первым номером. Номинальным хозяевам нужно исключительно побеждать.
Намибия
Эта команда вполне способна удивить. Намибия вполне реально претендует на выход в плей-офф Кубка африканских наций.
Главной ценностью команды являются надежные тылы. В трех своих последних поединках команда оставляла свои ворота сухими.
В первом туре турнира Намибия совершила сенсацию. Команде удалось минимально переиграть Тунис.
Так что в этой встрече команда явно сыграет на своих козырях. Намибия рассчитывает на надежность собственных тылов.
Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Намибия вполне способна найти свой шанс на контратаках.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЮАР предлагают — 2.02.
На викторию Намибии дают — 4.22, ничья оценена — в 3.14.
Южноафриканцам
Наш прогноз — Победа ЮАР. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.14.