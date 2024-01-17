«Блэкпул»
Нынешний сезон для этой команды успешным явно не назовешь. «Блэкпул» в третьем по рангу дивизионе пока только восьмой в таблице.
Да и проигрывает «Блэкпул» чересчур часто. Из 27 матчей чемпионата треть была проиграна при 12 победах.
Коэффициенты матча Блэкпул — Ноттингем Форест
В своем последнем поединке команда добыла три очка. «Блэкпул» в родных стенах переиграл «Эксетер Сити» (2:0).
Эта победа стала для команды второй подряд. Да и ничья на «Сити Граунд» (2:2) может считаться успехом.
Тем не менее, шансов на успех в переигровке у команды маловато. Соперник теперь точно не допустит недооценки «Блэкпула».
«Ноттингем Форест»
Эта команда нынешний сезон проводит достаточно скромно. «Ноттингем Форест» сражается за выживание в АПЛ.
Гандикап «лесников» от опасной зоны измеряется 4 очками. Да и добыто всего лишь пять побед в чемпионате.
В своем последнем поединке «Ноттингем Форест» проявил себя блестяще. Команда переиграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.
«Лесники» не собираются жертвовать Кубком Англии. Уж такого скромного соперника проходить они просто обязаны!
И уж точно «Ноттингем Форест» будет агрессивно атаковать. Гости явно пойдут вперед с первых минут встречи.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ноттингем Форест» предлагают — 1.88.
На викторию «Блэкпула» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.82.
«Лесники»
Наш прогноз — Победа «Ноттингем Форест» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.15.