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    «Лесники» начнут за здравие!

    «Блэкпул» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 17 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкпул» — «Ноттингем Форест»
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    «Ноттингем Форест»
    «Блэкпул» сыграет на своем поле с «Ноттингем Форест» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 17 января, начало — в 22:45 мск. «Блэкпул» — «Ноттингем Форест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 17 Января 2024 года
    Блэкпул
  • Блэкпул
    •  Блэкпул 22:45 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Ноттингем
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    «Блэкпул»

    Нынешний сезон для этой команды успешным явно не назовешь. «Блэкпул» в третьем по рангу дивизионе пока только восьмой в таблице.

    Да и проигрывает «Блэкпул» чересчур часто. Из 27 матчей чемпионата треть была проиграна при 12 победах.

    Коэффициенты матча Блэкпул — Ноттингем Форест

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  • 3.953.901.90Бонус$9500
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    В своем последнем поединке команда добыла три очка. «Блэкпул» в родных стенах переиграл «Эксетер Сити» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Эта победа стала для команды второй подряд. Да и ничья на «Сити Граунд» (2:2) может считаться успехом.

    Тем не менее, шансов на успех в переигровке у команды маловато. Соперник теперь точно не допустит недооценки «Блэкпула».

    «Ноттингем Форест»

    Эта команда нынешний сезон проводит достаточно скромно. «Ноттингем Форест» сражается за выживание в АПЛ.

    Гандикап «лесников» от опасной зоны измеряется 4 очками. Да и добыто всего лишь пять побед в чемпионате.

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    • В своем последнем поединке «Ноттингем Форест» проявил себя блестяще. Команда переиграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

    «Лесники» не собираются жертвовать Кубком Англии. Уж такого скромного соперника проходить они просто обязаны!

    И уж точно «Ноттингем Форест» будет агрессивно атаковать. Гости явно пойдут вперед с первых минут встречи.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ноттингем Форест» предлагают — 1.88.

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    На викторию «Блэкпула» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.82.

    «Лесники» явно не собираются откладывать дело в долгий ящик, и наверняка быстро возьмут свое.

    Наш прогноз — Победа «Ноттингем Форест» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.15.

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    «Блэкпул» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на футбол. «Лесники» начнут за здравие!
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