Сенегал сыграет на своем поле с Нигером в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 8 января, начало — в 21:00 мск. Сенегал — Нигер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Сенегал

Сенегальцы отборочный цикл на чемпионат мира начали не столь ярко. Правда, даже 4 очков в двух матчах хватает для лидерства в своей группе.

Более того, сборная Сенегала еще не пропустила ни разу. Еще бы, ведь оборону цементирует опытный Калиду Кулибали!

В своем последнем поединке команда не сумела победить. Сенегал на выезде расписал мировую с Того (0:0).

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Поединки с Нигером для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних матчей выиграно три при одном поражении.

Безусловно, сенегальцы намерены активно атаковать. Садио Мане и его партнеры способны доставить неприятности любому сопернику.

Нигер

Нигер стартовал в квалификации на мировой чемпионат с трех набранных очков. Забила и пропустила команда по два мяча.

В своей группе Нигер явно намеревается побороться, как минимум, за 2 место. Да и потенциал у команды немалый.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. Дома сборная Нигера сумела переиграть Замбию (2:1).

А вот до того команда минимально уступила Танзании. Да и вообще, стабильности результатов нет и в первом приближении.

Нет сомнений, что Нигер будет искать свои шансы в контратаках. Вот только тягаться с сенегальцами гостям будет сложно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сенегала предлагают — 1.12.

На викторию Нигера дают — 22.00, ничья оценена — в 7.60.

Сенегальцы явно превосходят соперника, но вполне могут допустить некоторую расслабленность .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.98. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.51.