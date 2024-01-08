ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная США — победитель МЧМ-2024Молодежный чемпионат мира по хоккею-2024: 10 главных выводов Дейвисон ФигередоФигередо затмил самого О’Мэлли. С бразильцем хотят драться все топы UFC «Милан»«Эмполи» — «Милан». Онлайн
  • 22:26
    • Кубок Англии: «Челси» разгромил «Престон», «Астон Вилла» справилась с «Мидлсбро»
  • 20:21
    • Лаутаро Мартинес: Я близок к продлению контракта с «Интером»
  • 19:55
    • Дубль Депая принес «Атлетико» победу в матче Кубка Испании с «Луго»
  • 21:55
    • «Жирона» всухую обыграла «Эльче» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании
  • 19:01
    • Сборная Германии вышла в финал United Cup
    Все новости спорта

    Сенегал забьет и… пропустит?!

    Сенегал — Нигер. Ставка (к. 2.98) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Сенегала
    Прогноз и ставки на Сенегал — Нигер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Булайе Диа
    Сенегал сыграет на своем поле с Нигером в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 8 января, начало — в 21:00 мск. Сенегал — Нигер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Сенегал

    Сенегальцы отборочный цикл на чемпионат мира начали не столь ярко. Правда, даже 4 очков в двух матчах хватает для лидерства в своей группе.

    Более того, сборная Сенегала еще не пропустила ни разу. Еще бы, ведь оборону цементирует опытный Калиду Кулибали!

    В своем последнем поединке команда не сумела победить. Сенегал на выезде расписал мировую с Того (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с Нигером для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних матчей выиграно три при одном поражении.

    Безусловно, сенегальцы намерены активно атаковать. Садио Мане и его партнеры способны доставить неприятности любому сопернику.

    Нигер

    Нигер стартовал в квалификации на мировой чемпионат с трех набранных очков. Забила и пропустила команда по два мяча.

    В своей группе Нигер явно намеревается побороться, как минимум, за 2 место. Да и потенциал у команды немалый.

  • Пришло время переговоров. Мбаппе, Модрич и еще 14 лучших свободных агентов 2024 года
  • Лучшие игроки, которые с января смогут начать переговоры о бесплатных трансферах летом этого года
  • 05/01/2024

    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. Дома сборная Нигера сумела переиграть Замбию (2:1).

    А вот до того команда минимально уступила Танзании. Да и вообще, стабильности результатов нет и в первом приближении.

    Нет сомнений, что Нигер будет искать свои шансы в контратаках. Вот только тягаться с сенегальцами гостям будет сложно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сенегала предлагают — 1.12.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию Нигера дают — 22.00, ничья оценена — в 7.60.

    Сенегальцы явно превосходят соперника, но вполне могут допустить некоторую расслабленность.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.98. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.51.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Рублев — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Эмполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ланс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Ланс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Гавр — Кан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Питерборо — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.88
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Болтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Олдершот
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сенегал — Нигер: прогноз, ставка (2.98), статистика, коэффициенты матча 08.01.2024. Прогнозы на футбол. Сенегал забьет и… пропустит?!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры