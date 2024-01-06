6 января в рамках 1/16 финала Кубка Испании «Луго» сыграет против «Атлетико». Начало игры запланировано на 18:00 по мск. «Луго» — «Атлетико» Мадрид: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Луго»

Эта команда проделала не малый путь для того, чтобы добраться до 1/16 финала Кубка Испании. «Луго» является середняков в 3-й по силе лиге страны, занимая лишь 8-е место в таблице и отставая от зоны стыков на 4 балла.

В Кубке Испании команда обыграла «Антониано» в рамках 1/64 финала. «Луго» забил единственный гол лишь на 80-й минуте встречи. Уже в 1/32 финала команда вновь с трудом обыграла «Мирандес», забив свои мячи на 87-й и 90+2-й минутах встречи.

В последнее время «Луго» показывает довольно средние результаты. За последние 5 матчей во всех турнирах команда по 2 раза проиграла и выиграла, а также один раз сыграла вничью. В последнем туре чемпионата «Луго» проиграл «Сельте» (Б) (0:1).

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В предстоящем матче команда встретится с мадридским «Атлетико» и на своем поле «Луго» может совершить чудо, обыграв «матрасников». А вот действительно сможет ли команда это сделать — большой вопрос.

«Атлетико»

«Матрасники» проводят не самый удачный сезон — у команды проблемы в Примере, но «Атлетико» вполне может замахнуться и на победу в Кубке Испании. Команда сыграет против «Луго», который с трудом дошел до 1/16 финала Испании.

В чемпионате Испании «Атлетико» занимает 5-е место в таблице, отставая от 1-й позиции на 10 очков. К слову, в последнее время «матрасники» выступают с переменным успехом.

За последние 5 матчей во всех турнирах дважды победил, столько же раз проиграл и один раз сыграл вничью. В последнем туре Примеры «Атлетико» проиграл «Жироне» на чужом поле (3:4).

В предстоящем матче «матрасники» будут выступать в гостях. К слову, «Атлетико» занимает лишь 7-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 10 очков из 27-и возможных.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетико», коэффициент на победу которого равен 1.21. Успех «Луго» оценивается в 10.00, ничья — в 5.60.

«Атлетико» — безусловный фаворит в предстоящем матче. Можно предположить, что «Луго» не сможет забить ни одного гола.

Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Луго» 0.5 меньше за 1.72.

Еще один вариант ставки — победа «Атлетико» в 1-м тайме и в матче за 1.62.