«Овьедо»
«Овьедо» после 19 проведенных туров расположился на 11 позиции в таблице Сегунды, имея в своем активе 26 баллов. Причем отставание от зоны плей-офф составляет лишь пять пунктов.
«Синие» потерпели только одно поражение в рамках чемпионата за 12 минувших встреч. Помимо этой неудачи, они еще расписали в этом отрезке пять мировых и шесть игр выиграли.
Коэффициенты матча Овьедо — Эльче
В прошлом туре «карбайонцы» в Сантандере поделили очки с «Расингом» 2:2, а игровым днем ранее одолели дома 2:0 «Эспаньол». А вот перед этим они уступили в гостях «Мирандесу» 1:2.
Календарь и таблица испанской Примеры
На своей территории «Овьедо» проиграл пока только один поединок из девяти проведенных. В пяти матчах он праздновал виктории и три игры свел вничью.
«Эльче»
«Эльче», который по итогам прошлого сезона вылетел из элиты, в Сегунде на данный момент с 29 зачетными пунктами расположился на пару строк выше предстоящего противника.
«Зелено-белые» в прошлом туре неожиданно на своем поле проиграли аутсайдеру «Картахене» со счетом 1:2. Перед этим же они выиграли два поединка кряду с одинаковым счетом по 2:0.
А до этого коллектив уступал только в одном поединке из восьми проведенных. Также в этот период времени он добился пяти викторий и дважды делил очки со своими оппонентами.
Вне родных стен в текущем первенстве «Эльче» смог добыть лишь две виктории за девять проведенных матчей, а также три раза играл вничью и потерпел четыре фиаско.
Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2019/20. И тогда обе игры выиграл «Эльче» — 2:0 и 2:1.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Овьедо» — 2.42, победа «Эльче» — 3.10, ничья — 3.10.
В своем последнем отрезке эти команды выдают довольно-таки результативные поединке. Поэтому от их очного противостояния ждем хотя бы пару забитых мячей.
И также еще ставим с 0 форой на хозяев, ведь «Эльче» очень уж скромно выступает вне родных стен.