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    «Эльче» вновь будет неубедителен в гостях?

    «Овьедо» — «Эльче». Прогноз и ставка (к. 1.97) на футбол 15 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Овьедо» — «Эльче»
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    «Овьедо»
    В пятницу, 15 декабря, в 20-м туре испанской Сегунды «Овьедо» в родных стенах сразится с «Эльче». Начало игры — в 22:30 по мск. «Овьедо» — «Эльче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 15 Декабря 2023 года
    Овьедо
  • Испания. Сегунда
    •  Овьедо 22:30 Эльче Эльче
  • Испания. Сегунда
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    «Овьедо»

    «Овьедо» после 19 проведенных туров расположился на 11 позиции в таблице Сегунды, имея в своем активе 26 баллов. Причем отставание от зоны плей-офф составляет лишь пять пунктов.

    «Синие» потерпели только одно поражение в рамках чемпионата за 12 минувших встреч. Помимо этой неудачи, они еще расписали в этом отрезке пять мировых и шесть игр выиграли.

    Коэффициенты матча Овьедо — Эльче

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    В прошлом туре «карбайонцы» в Сантандере поделили очки с «Расингом» 2:2, а игровым днем ранее одолели дома 2:0 «Эспаньол». А вот перед этим они уступили в гостях «Мирандесу» 1:2.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своей территории «Овьедо» проиграл пока только один поединок из девяти проведенных. В пяти матчах он праздновал виктории и три игры свел вничью.

    «Эльче»

    «Эльче», который по итогам прошлого сезона вылетел из элиты, в Сегунде на данный момент с 29 зачетными пунктами расположился на пару строк выше предстоящего противника.

    «Зелено-белые» в прошлом туре неожиданно на своем поле проиграли аутсайдеру «Картахене» со счетом 1:2. Перед этим же они выиграли два поединка кряду с одинаковым счетом по 2:0.

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    А до этого коллектив уступал только в одном поединке из восьми проведенных. Также в этот период времени он добился пяти викторий и дважды делил очки со своими оппонентами.

    Вне родных стен в текущем первенстве «Эльче» смог добыть лишь две виктории за девять проведенных матчей, а также три раза играл вничью и потерпел четыре фиаско.

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    Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2019/20. И тогда обе игры выиграл «Эльче» — 2:0 и 2:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Овьедо» — 2.42, победа «Эльче» — 3.10, ничья — 3.10.

    В своем последнем отрезке эти команды выдают довольно-таки результативные поединке. Поэтому от их очного противостояния ждем хотя бы пару забитых мячей.

    И также еще ставим с 0 форой на хозяев, ведь «Эльче» очень уж скромно выступает вне родных стен.

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    «Овьедо» — «Эльче»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 15.12.2023. Прогнозы на футбол. «Эльче» вновь будет неубедителен в гостях?
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