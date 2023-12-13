«Ковентри»
Эта команда нынешний сезон проводит не столь продуктивно. «Ковентри» занимает 15 место в Чемпионшипе.
Причем в 20 матчах чемпионата команда выиграла всего 6 раз. Да и попускает «Ковентри» не так часто: 23 мяча.
Коэффициенты матча Ковентри Сити — Саутгемптон
В минувшем туре чемпионата «Ковентри» добыл три очка. Команда дома сумела переиграть упертый «Бирмингем» (2:0).
Поединки с «Саутгемптоном» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних матчей проиграно три при двух ничьих.
И уж наверняка хозяева постараются дать бой недавнему полпреду АПЛ. Вот только последняя виктория над «святыми» случилась еще 15 лет назад.
«Саутгемптон»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за возвращение в элиту английского футбола. Сейчас «Саутгемптон» пребывает на 4 месте в таблице.
А вот тылы «святых» нередко дают результативный сбой. В 20 поединках Чемпионшипа команда пропустила 28 раз.
В предыдущем туре команда смогла разжиться одним баллом. «Саутгемптон» на выезде расписал мировую с «Уотфордом» (1:1).
А вот до того «святые» выиграли дважды подряд. Причем, парадокс, в тех матчах они оставили свои ворота сухими.
Наверняка «Саутгемптон» будет действовать первым номером. Нужно же сокращать десятиочковое отставание от зоны прямого повышения в классе.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Саутгемптона» предлагают — 2.55.
На викторию «Ковентри» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.40.
«Святые»
Наш прогноз — Победа «Саутгемптона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.