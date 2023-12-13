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    Три очка для «святых»?

    «Ковентри» — «Саутгемптон». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 13 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри» — «Саутгемптон»
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    Че Адамс
    «Ковентри» сыграет на своем поле с «Саутгемптоном » в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 22:45 мск. «Ковентри» — «Саутгемптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 13 Декабря 2023 года
    Ковентри Сити
  • Ковентри
    •  Ковентри Сити 22:45 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    «Ковентри»

    Эта команда нынешний сезон проводит не столь продуктивно. «Ковентри» занимает 15 место в Чемпионшипе.

    Причем в 20 матчах чемпионата команда выиграла всего 6 раз. Да и попускает «Ковентри» не так часто: 23 мяча.

    Коэффициенты матча Ковентри Сити — Саутгемптон

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    В минувшем туре чемпионата «Ковентри» добыл три очка. Команда дома сумела переиграть упертый «Бирмингем» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Саутгемптоном» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних матчей проиграно три при двух ничьих.

    И уж наверняка хозяева постараются дать бой недавнему полпреду АПЛ. Вот только последняя виктория над «святыми» случилась еще 15 лет назад.

    «Саутгемптон»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за возвращение в элиту английского футбола. Сейчас «Саутгемптон» пребывает на 4 месте в таблице.

    А вот тылы «святых» нередко дают результативный сбой. В 20 поединках Чемпионшипа команда пропустила 28 раз.

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    • В предыдущем туре команда смогла разжиться одним баллом. «Саутгемптон» на выезде расписал мировую с «Уотфордом» (1:1).

    А вот до того «святые» выиграли дважды подряд. Причем, парадокс, в тех матчах они оставили свои ворота сухими.

    Наверняка «Саутгемптон» будет действовать первым номером. Нужно же сокращать десятиочковое отставание от зоны прямого повышения в классе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Саутгемптона» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Ковентри» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.40.

    «Святые» имеют качественный подбор игроков, к тому же традиционно успешно противостоят «Ковентри».

    Наш прогноз — Победа «Саутгемптона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.

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    «Ковентри» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «святых»?
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