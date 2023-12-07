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    Сможет ли «Сан-Паулу» противостоять «Фламенго»?

    «Сан-Паулу» — «Фламенго». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, бразильская Серия А, 7 декабря 2023 года

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    «Сан-Паулу»
    7 декабря в рамках 38-го тура бразильской Серии А «Фламенго» сыграет против «Сан-Паулу». Начало игры запланировано на 03:30 по мск. «Сан-Паулу» — «Фламенго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Сан-Паулу»

    Команда проводит не самый удачный сезон, занимая лишь 11-е место в таблице бразильской Серии А с 50-ю очками в активе. Тем не менее, «Сан-Паулу» все равно попадет на Кубок Либертадорес, ведь команда выиграла Кубок Бразилии.

    В финале «Сан-Паулу» обыграл «Фламенго» (1:0, 1:1), с которым встретится в предстоящем матче. Команде было достаточно ничейного результата, ведь в 1-м поединке победила со счетом 1:0.

    В последних 5-и матчах чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» выиграл только у «Баия» (1:0), а также по 2 раза сыграл вничью и проиграл. В последнем туре команда проиграла «Атлетико Минейро» (1:2), пропустив решающий гол на 90+4-й минуте.

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    Несмотря на это, «Сан-Паулу» — один из лидеров по результатам домашних встреч. Команда занимает 4-е место по этому показателю, набрав 39 очков из 54-х возможных.

    «Фламенго»

    Команда замыкает 3-ку лидеров в чемпионате Бразилии, набрав 66 очков за 37 матчей. «Фламенго» отстает от 1-й позиции лишь на 3 балла и имеет теоретические шансы на чемпионство, но для этого необходимо обыгрывать «Сан-Паулу».

    «Фламенго» играет в веселый футбол, дает пространство сопернику, а также сам регулярно забивает голы. Только за последние 5 матчей команда пропустила 5 голов при 7-и забитых.

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    • В последнем туре «Фламенго» обыграл «Куябу» (2:1), оформив комфортное преимущество еще в 1-м тайме. В том матче команда полностью доминировала и позволила нанести «Куябе» только один удар в створ ворот.

    «Фламенго» и «Сан-Паулу» уже встречались между собой в чемпионате Бразилии нынешнего сезона. В том матче команды сыграли вничью (1:1), «Фламенго» сумел уйти от поражения, забив гол на 90+5-й минуте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Фламенго» коэффициент на победу которого равен 2.20. Успех «Сан-Паулу» оценивается в 3.30, ничья — в 3.35.

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    В предстоящем матче у «Фламенго» есть отличный шанс побороться за 1-е место, но «Сан-Паулу» отлично выступает на своем поле.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Фора «Сан-Паулу» 0 за 2.35.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Обе забьют за 1.92.

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    «Сан-Паулу» — «Фламенго»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 07.12.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Сан-Паулу» противостоять «Фламенго»?
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