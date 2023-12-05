«Анже»
Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Анже» сражается за повышение в классе, находясь на 2 месте.
Главной ценностью команды является неплохая атака. В 16 матчах игроки «Анже» смогли наколотить 27 мячей.
В своем последнем поединке «Анже» потеряла два важных очка. Команда не сумела переиграть «Аяччо» (1:1).
До того команда добыла две виктории кряду. Последнее же поражение в чемпионате случилось еще больше месяца.
Вообще, «Анже» нынче выглядит довольно таки выгодно. И уж точно хозяева не собираются раздаривать очки в матче с одним из конкурентов.
«Гренобль»
Эта команда на текущий момент пребывает на 4 строчке таблицы. «Гренобль» также мечтает о повышении в классе.
Причем с победами в Лиге 1 у команды складывается тяжеловато. «Гренобль» добыл всего лишь 7 викторий в 16 матчах Лиги 2.
Последний поединок для команды сложился относительно успешно. «Гренобль» на выезде добыл ничью в матче с лидером «Лавалем» (1:1).
До того команда выиграла трижды кряду. Так что настрой на отчетный поединок у «Гренобля» будет более чем серьезный.
И уж точно гости постараются продолжить набирать очки. Вот только последняя победа над «Анже» случилась еще 16 лет назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Анже» предлагают — 1.93.
На викторию «Гренобля» дают — 3.98, ничья оценена — в 3.40.
Обе команды явно намерены побороться за выход в Лигу 1, а значит,
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.70.