«Анже» сыграет на своем поле с «Греноблем» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 22:45 мск. «Анже» — «Гренобль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Анже»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Анже» сражается за повышение в классе, находясь на 2 месте.

Главной ценностью команды является неплохая атака. В 16 матчах игроки «Анже» смогли наколотить 27 мячей.

В своем последнем поединке «Анже» потеряла два важных очка. Команда не сумела переиграть «Аяччо» (1:1).

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До того команда добыла две виктории кряду. Последнее же поражение в чемпионате случилось еще больше месяца.

Вообще, «Анже» нынче выглядит довольно таки выгодно. И уж точно хозяева не собираются раздаривать очки в матче с одним из конкурентов.

«Гренобль»

Эта команда на текущий момент пребывает на 4 строчке таблицы. «Гренобль» также мечтает о повышении в классе.

Причем с победами в Лиге 1 у команды складывается тяжеловато. «Гренобль» добыл всего лишь 7 викторий в 16 матчах Лиги 2.

Последний поединок для команды сложился относительно успешно. «Гренобль» на выезде добыл ничью в матче с лидером «Лавалем» (1:1).

До того команда выиграла трижды кряду. Так что настрой на отчетный поединок у «Гренобля» будет более чем серьезный.

И уж точно гости постараются продолжить набирать очки. Вот только последняя победа над «Анже» случилась еще 16 лет назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Анже» предлагают — 1.93.

На викторию «Гренобля» дают — 3.98, ничья оценена — в 3.40.

Обе команды явно намерены побороться за выход в Лигу 1, а значит, будут активны в атаке .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.70.