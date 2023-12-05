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    «Анже» — «Гренобль». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Лига 2, 5 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Гренобль»
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    «Гренобль»
    «Анже» сыграет на своем поле с «Греноблем» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 22:45 мск. «Анже» — «Гренобль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 2 05 Декабря 2023 года
    Анже
  • Франция. Лига 2
    •  Анже 22:45 Гренобль Гренобль
  • Франция. Лига 2
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    «Анже»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Анже» сражается за повышение в классе, находясь на 2 месте.

    Главной ценностью команды является неплохая атака. В 16 матчах игроки «Анже» смогли наколотить 27 мячей.

    В своем последнем поединке «Анже» потеряла два важных очка. Команда не сумела переиграть «Аяччо» (1:1).

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    До того команда добыла две виктории кряду. Последнее же поражение в чемпионате случилось еще больше месяца.

    Вообще, «Анже» нынче выглядит довольно таки выгодно. И уж точно хозяева не собираются раздаривать очки в матче с одним из конкурентов.

    «Гренобль»

    Эта команда на текущий момент пребывает на 4 строчке таблицы. «Гренобль» также мечтает о повышении в классе.

    Причем с победами в Лиге 1 у команды складывается тяжеловато. «Гренобль» добыл всего лишь 7 викторий в 16 матчах Лиги 2.

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    • Последний поединок для команды сложился относительно успешно. «Гренобль» на выезде добыл ничью в матче с лидером «Лавалем» (1:1).

    До того команда выиграла трижды кряду. Так что настрой на отчетный поединок у «Гренобля» будет более чем серьезный.

    И уж точно гости постараются продолжить набирать очки. Вот только последняя победа над «Анже» случилась еще 16 лет назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Анже» предлагают — 1.93.

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    На викторию «Гренобля» дают — 3.98, ничья оценена — в 3.40.

    Обе команды явно намерены побороться за выход в Лигу 1, а значит, будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.70.

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    «Анже» — «Гренобль»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 05.12.2023. Прогнозы на футбол. В ожидании голевого шоу?!
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