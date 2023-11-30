«Олимпия» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 5-го тура Лиги конференций. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 20:45 мск. «Олимпия» — «Лилль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Олимпия»

У «Олимпии» всего лишь три набранных очка после четырех туров. Три поражения в первых трех матчах сменились победой в прошлом туре над «Клаксвиком» (2:0).

В чемпионате Словении у «Олимпии» дела обстоят лучше. Команда в 16-м туре одержала победу над клубом «Радомлье» (2:0).

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В турнирной таблице «Олимпия» занимает 2-е место, набрав 33 очка. От лидера чемпионской гонки — «Целе» отставание составляет 5 баллов.

Все прогнозы на Лигу конференций

На сегодня у коллектива победная серия в шесть поединков во всех турнирах, он уже не проигрывает семь матчей кряду, так что у хозяев неплохая форма.

«Лилль»

«Лилль» лидирует в группе А Лиги конференций. В четырех матчах «Доги» набрали восемь очков, опережая третий «Клаксвик» на четыре очка, так что в случае победы выйдет в плей-офф.

Команда в нынешнем сезоне французской Лиги 1 борется за выход в Лигу чемпионов. Причем на данный момент «Лилль» пребывает на 4-й позиции.

В плане реализации у команды не все так позитивно. В 13 матчах Лиги 1 игроки «Лилля» сумели отличиться лишь 17 раз.

На сегодня у гостей беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при пяти победах и пяти ничьих, так что гости также твердо стоят на ногах.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лилль» коэффициент на победу которого равен 1,68. Успех «Олимпии» оценивается в 4,72, ничья — в 3,98.

В девяти из 10 последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,03.

Еще один вариант ставки — «Слован» не проиграет за 2,16, ведь в семи последних матчах хозяева не знают поражений.