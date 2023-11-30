«Фрайбург» сыграет на своем поле с «Олимпиакосом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 20:45 мск. «Фрайбург» — «Олимпиакос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фрайбург»

«Фрайбург» с девятью очками занимает 2-е место в группе, уступая лидеру «Вест Хэму» по дополнительным показателям. В активе клуба три победы и одно поражение.

Команда сейчас находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Да и по игре «Фрайбург» вполне соответствует статусу середняка.

Коэффициенты матча Фрайбург — Олимпиакос 1X2Новым игрокам 1.873.904.10Бонус$9500

Главной проблемой команды является слабая реализация. В 12 матчах игроки «Фрайбурга» забили всего лишь 15 мячей.

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В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при трех поражениях и двух ничьих, так что у хозяев откровенно не лучшая форма.

«Олимпиакос»

В Лиге Европы «Олимпиакос» имеет на своем счету четыре пункта и идет третьим с отставанием в пять баллов от «Фрайбурга» и «Вест Хэма», поэтому для сохранения шансов на плей-офф ему нужно побеждать.

Команда из города Пирей, как и всегда, борется за самые высокие места в чемпионате Греции. В 12-ти турах пирейский коллектив добыл восемь побед, один раз сыграл вничью и трижды проиграл.

В итоге «Легенды» имеют в своем активе 27 очков (один пункт с команды был снят) и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Панатинаикоса» на один пункт. Столько же баллов имеет АЕК, а на один меньше — ПАОК.

На сегодня у коллектива победная мини-серия в два поединка, которые пришлись на чемпионат Греции, так что у гостей, в целом, неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Фрайбург» коэффициент на победу которой равен 1,84. Успех «Олимпиакоса» оценивается в 3,95, ничья — в 3,81.

В двух последних матчах гости победили.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Олимпиакос» не проиграет за 1,98.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,68, ведь в четырех из пяти последних матчей «Фрайбурга» был реализован именно такой сценарий.