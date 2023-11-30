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    Сохранит ли «Фрайбург» шансы «Олимпиакосу» на плей-офф?

    «Фрайбург» — «Олимпиакос». Прогноз и ставка (к. 1.98) на Лигу Европы 30 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Олимпиакос»
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    «Фрайбург» — фаворит матча
    «Фрайбург» сыграет на своем поле с «Олимпиакосом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 20:45 мск. «Фрайбург» — «Олимпиакос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 30 Ноября 2023 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 20:45 Олимпиакос Олимпиакос
  • Пирей
    •

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» с девятью очками занимает 2-е место в группе, уступая лидеру «Вест Хэму» по дополнительным показателям. В активе клуба три победы и одно поражение.

    Команда сейчас находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Да и по игре «Фрайбург» вполне соответствует статусу середняка.

    Коэффициенты матча Фрайбург — Олимпиакос

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  • 1.873.904.10Бонус$9500
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    Главной проблемой команды является слабая реализация. В 12 матчах игроки «Фрайбурга» забили всего лишь 15 мячей.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при трех поражениях и двух ничьих, так что у хозяев откровенно не лучшая форма.

    «Олимпиакос»

    В Лиге Европы «Олимпиакос» имеет на своем счету четыре пункта и идет третьим с отставанием в пять баллов от «Фрайбурга» и «Вест Хэма», поэтому для сохранения шансов на плей-офф ему нужно побеждать.

    Команда из города Пирей, как и всегда, борется за самые высокие места в чемпионате Греции. В 12-ти турах пирейский коллектив добыл восемь побед, один раз сыграл вничью и трижды проиграл.

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    • В итоге «Легенды» имеют в своем активе 27 очков (один пункт с команды был снят) и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Панатинаикоса» на один пункт. Столько же баллов имеет АЕК, а на один меньше — ПАОК.

    На сегодня у коллектива победная мини-серия в два поединка, которые пришлись на чемпионат Греции, так что у гостей, в целом, неплохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Фрайбург» коэффициент на победу которой равен 1,84. Успех «Олимпиакоса» оценивается в 3,95, ничья — в 3,81.

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    В двух последних матчах гости победили.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Олимпиакос» не проиграет за 1,98.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,68, ведь в четырех из пяти последних матчей «Фрайбурга» был реализован именно такой сценарий.

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    «Фрайбург» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Фрайбург» шансы «Олимпиакосу» на плей-офф?
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