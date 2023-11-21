Индия сыграет на своем поле с Катаром в рамках 2-го тура второго этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 16:30 мск. Индия — Катар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Индия

Сборной предстоит пройти тяжелый путь в квалификации на чемпионат мира 2026 года. Индия играет слишком нестабильно в последнее время, что может отрицательно сказаться на результатах команды в матчах отбора.

Осенью Индия проиграла 3 матча Ираку (2:3), Ливану (0:1) и Малайзии (2:4), после чего обыграла на выезде у Кувейта в азиатской квалификации на ЧМ-2026.

Стоит отметить, что Индия выиграла Кубок САФФ. В том турнире ключевым игроком стал форвард Сунил Четри, который за 5 встреч в рамках турнира забил 5 голов, возглавив список лучших бомбардиров.

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В последних четырех поединках коллектив потерпел три поражения и одержал одну победу, так что форма хозяев явно оставляет желать лучшего.

Катар

Команда является фаворитом своего квартета в отборе на чемпионат мира 2026 года. Катарцы выглядят мощнее сборной Кувейта, да и индийцы не столь сильны.

Правда, в недавних контрольных поединках команда выглядела бледновато. В последней на сегодня товарищеской встрече Катар потерпел разгром от Ирана (0:4).

Выступления в групповом раунде азиатской квалификации сборная начала блестяще. На своем поле ей удалось не оставить камня на камне от Афганистана (8:1).

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы при трех поражениях и одной ничьей, так что форма гостей немногим лучше.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Катар, коэффициент на победу которого равен 1,33. Успех Индии оценивается в 8,90, ничья — в 5,15.

В четырех из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,69.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,60, ведь гости явно сильнее хозяев, и в двух последних их матчей было забито больше 3,5 голов.