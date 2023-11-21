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    Обыграет ли Индия Катар?

    Индия — Катар. Ставка (к. 1.69) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 21 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Индия — Катар
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    Катар — фаворит матча
    Индия сыграет на своем поле с Катаром в рамках 2-го тура второго этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 16:30 мск. Индия — Катар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Индия

    Сборной предстоит пройти тяжелый путь в квалификации на чемпионат мира 2026 года. Индия играет слишком нестабильно в последнее время, что может отрицательно сказаться на результатах команды в матчах отбора.

    Осенью Индия проиграла 3 матча Ираку (2:3), Ливану (0:1) и Малайзии (2:4), после чего обыграла на выезде у Кувейта в азиатской квалификации на ЧМ-2026.

    Стоит отметить, что Индия выиграла Кубок САФФ. В том турнире ключевым игроком стал форвард Сунил Четри, который за 5 встреч в рамках турнира забил 5 голов, возглавив список лучших бомбардиров.

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    В последних четырех поединках коллектив потерпел три поражения и одержал одну победу, так что форма хозяев явно оставляет желать лучшего.

    Катар

    Команда является фаворитом своего квартета в отборе на чемпионат мира 2026 года. Катарцы выглядят мощнее сборной Кувейта, да и индийцы не столь сильны.

    Правда, в недавних контрольных поединках команда выглядела бледновато. В последней на сегодня товарищеской встрече Катар потерпел разгром от Ирана (0:4).

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    • Выступления в групповом раунде азиатской квалификации сборная начала блестяще. На своем поле ей удалось не оставить камня на камне от Афганистана (8:1).

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы при трех поражениях и одной ничьей, так что форма гостей немногим лучше.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Катар, коэффициент на победу которого равен 1,33. Успех Индии оценивается в 8,90, ничья — в 5,15.

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    В четырех из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,69.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,60, ведь гости явно сильнее хозяев, и в двух последних их матчей было забито больше 3,5 голов.

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    Индия — Катар: прогноз, ставка (1.69), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на футбол. Обыграет ли Индия Катар?
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