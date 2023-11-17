Швейцария U21 сыграет на своем поле с Арменией U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 20:30 мск. Швейцария U21 — Армения U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария U21

Эта команда потенциально способна выиграть свою группу. Швейцарцы отстают от албанцев на 2 очка, но имеют матч в запасе.

В трех сыгранных матчах Швейцария U21 добыла 7 очков. Правда, забивает команда с некоторой натугой.

Коэффициенты матча Швейцария U21 — Армения U21 1X2Новым игрокам 1.088.5017.00Бонус$9500

Свой последний поединок команда провела неудачно. Швейцария U21 не сумела справиться как раз с армянской молодежкой (0:0).

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Интересно, что до того швейцарская молодежка дважды обыгрывала армян. Да и вообще, по игре команда выглядит мощнее соперника.

И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. Швейцарская молодежка намерена поквитаться за досадную потерю очков.

Армения U21

Эта команда на данный момент замыкает турнирную таблицу своей группы. В 4 матчах армяне набрали всего один балл.

Да и вообще, Армения U21 забила всего лишь однажды. А вот в собственные ворота пропущено 5 мячей.

Последний свой поединок армяне провели успешно, дав бой швейцарцам (0:0). Зато не забивает команда уже три матча подряд.

И уж совсем очевидно, что гости будут пытаться повторить результат первого поединка. Молодые армяне рассчитывают на относительную надежность своих тылов.

Наверняка Армения U21 мотивирована разжиться очками. Вот только соперник теперь будет действовать совсем иначе…

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Швейцарии U21 предлагают — 1.10.

На викторию Армении U21 дают — 25.00, ничья оценена — в 9.20.

Швейцарцы уже имеют негативный опыт недооценки молодых армян, и явно не повторят своих ошибок .

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.45.