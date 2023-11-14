«Форест Грин» сыграет на своем поле со «Скарборо» в рамках 1/128 финала Кубка Англии. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 22:45 мск. «Форест Грин» — «Скарборо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Форест Грин»

Эта команда выступает в четвертом английском дивизионе. Там она пасет задних, занимая ныне предпоследнее место в таблице.

При этом «Форест Грин» в 16 матчах выиграл только четырежды. Да и оборона не отличается надежностью: 30 пропущенных мячей.

В предыдущем туре чемпионата команда снова потерпела неудачу. На выезде она пропустила три сухих мяча от «Транмир Роверс».

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В первом матче команда не сумела одолеть «Скарборо» (1:1). Так что в домашней встрече «Форест Грин» явно постарается положительно решить вопрос с проходом в следующий раунд Кубка.

И уж наверняка хозяева сыграют с позиции силы. Соперник явно слабее, да и пора бы «Форест Грин» выбираться из психологической ямы.

«Скарборо»

Представитель низов английского футбола в первой встрече дал бой более сильному сопернику. Правда, домашняя ничья (1:1) может лишь отсрочить вылет из Кубка Англии.

Даже на своем уровне «Скарборо» выглядит бледновато. В нынешнем чемпионате команда идет лишь на 16 месте.

Свой последний поединок «Скарборо» провел успешно. Команда уверенно переиграла «Алфретон» (3:1).

Зато не проигрывает команда уже три матча кряду. Вот только хватит ли ей ресурса, дабы совершить сенсацию в Кубке?!

Наверняка «Скарборо» не будет отсиживаться в обороне. Гости вполне способны навязать сопернику нешуточную борьбу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Форест Грин» предлагают — 2.20.

На викторию «Скарборо» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.50.

«Форест Грин» явно обязан добиться своего, ведь по всем параметрам сильнее соперника .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.30.