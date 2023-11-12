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    «Мальме» — «Эльфсборг». Прогноз и ставка (к. 1.78) на футбол 12 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мальме» — «Эльфсборг»
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    «Мальме»
    В воскресенье, 12 ноября, в заключительном туре чемпионата Швеции по футболу «Мальме» на своем поле сыграет против «Эльфсборга». Начало встречи запланировано на 17:00 по мск. «Мальме» — «Эльфсборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Швеция. Аллсвенскан 12 Ноября 2023 года
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    •  Мальмё 17:00 Эльфсборг Эльфсборг
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    «Мальме»

    За тур до финиша «Мальме» с 61 баллом находится на второй строке в турнирной таблице. От первого места, на котором как раз находится «Эльфсборг», его отделят три очки. И в случае победы в этой игре хозяева станут чемпионами.

    У «небесно-голубых» в этом чемпионате 19 викторий, добытых в 29 поединках, четыре мировых результата и шесть поражений. Забили они 61 гол при 27 пропущенных.

    Коэффициенты матча Мальмё — Эльфсборг

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    В минувшем туре первенства 22-кратный чемпион Швеции потерпел выездное фиаско от прошлогоднего победителя «Хеккена» со счетом 2:4. А перед этим он выиграл два поединка без пропущенных мячей.

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории «Мальме» в этом первенстве проиграл только один матч из 14 проведенных. Десять встреч он смог выиграть и трижды сыграл вничью.

    «Эльфсборг»

    «Эльфсборг» с 64 зачетными пунктами находится во главе турнирной таблицы шведского первенства. И для того, чтобы выиграть золото, ему будет достаточно и ничьей в этой игре.

    Коллектив из города Бурос за 29 проведенных игр смог отпраздновать виктории в 20 из них, четыре раза он еще сыграл вничью и потерпел пять поражений, разница мячей составляет 59:25.

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  • 05/11/2023

    • «Желто-черные» могли оформить чемпионство и в прошлом туре, но не смогли обыграть дома аутсайдер «Дегерформ» 2:2. До этого они выиграли пять встреч кряду, пропустив за это время лишь два гола.

    Вне родных стен «Эльфсборг» в этом чемпионате Швеции добился десяти викторий в 14 проведенных поединках, расписал одну мировую и трижды уступил.

    В первом круге «Эльфсборг» разгромил «Мальме» на своем поле со счетом 3:0. А вот на своем поле «небесно-голубые» выиграли у предстоящего противника шесть из восьми последних матчей при двух ничьих.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мальме» предлагают — 1.78.

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    На викторию «Эльфсборга» дают — 4.10, ничья оценена — в 4.15.

    Прогнозируем, что «Мальме» на своем поле сможет обыграть «Эльфсборг», с которым она в родных стенах играет очень даже удачно, и сместит его с первой строки, тем самым добыв золотые медали.

    И учитывая тот факт, что обе команды по ходу чемпионата показывают достаточно высокую результативность, то рекомендуем ставить на тотал больше трех голов.

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    «Мальме» — «Эльфсборг»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на футбол. Драматическая развязка в чемпионате Швеции
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