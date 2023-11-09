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    Норвежская команда увезет три очка из Швеции

    «Хеккен» — «Мольде». Прогноз и ставка (к. 2.40) на Лигу Европы 9 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хеккен» — «Мольде»
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    «Мольде»
    9 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Хеккен» и «Мольде». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Хеккен» — «Мольде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 09 Ноября 2023 года
    Хеккен
  • Гётеборг
    •  Хеккен 23:00 Мольде Мольде
  • Мольде
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    «Хеккен»

    «Хеккену» досталась крайне непростая группа. В этом квартете также выступают «Мольде», «Карабах» и «Байер». Шведский клуб пока является главным аутсайдером.

    У «Хеккена» ни одного набранного очка и три поражения кряду. До этого команда уступила «Байеру» (0:4), «Карабаху» (0:1) и «Мольде» (1:5).

    10 пропущенных мячей в трех играх — это очень много. «Хеккен» никак не может навести порядок в обороне. Игра в атаке также оставляет желать лучшего. А без забитых голов и набранных очков уйти с последнего места не удастся.

    Все прогнозы на футбол

    5 ноября «Хеккен» разгромил «Мальмё» в чемпионате Швеции со счетом 4:2. Болельщики рассчитывают, что во второй домашней встрече кряду команда снова победит.

    «Мольде»

    «Мольде» в трех поединках набрал три очка. Норвежский клуб хочет выйти в плей-офф Лиги Европы, но в оставшихся турах следует прибавить. Если «Байер» догнать вряд ли удастся, то с «Карабахом» можно и нужно бороться.

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    • В чемпионате Норвегии у «Мольде» зафиксированы два поражения подряд. Фанаты рассчитывают, что будет проведена качественная работа над ошибками. Ранее команда уступила «Тромсе» и «Русенборгу», пропустив в сумме за 180 минут семь голов.

    На данный момент «Мольде» в чемпионате Норвегии занимает пятое место. Клуб набрал 44 очка в 27 встречах.

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    «Мольде» не так часто выигрывает в гостях. В последних шести матчах во всех турнирах у клуба только две победы. Добиться еще одной виктории над «Хеккеном» будет сложно.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Мольде» можно поставить за 2.40. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 2.67. Ничья оценена — в 3.79.

    Можно сделать ставку на победу «Мольде» с коэффициентом 2.40.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 2.08.

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    «Хеккен» — «Мольде»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. Норвежская команда увезет три очка из Швеции
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