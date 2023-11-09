9 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Хеккен» и «Мольде». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Хеккен» — «Мольде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хеккен»

«Хеккену» досталась крайне непростая группа. В этом квартете также выступают «Мольде», «Карабах» и «Байер». Шведский клуб пока является главным аутсайдером.

У «Хеккена» ни одного набранного очка и три поражения кряду. До этого команда уступила «Байеру» (0:4), «Карабаху» (0:1) и «Мольде» (1:5).

10 пропущенных мячей в трех играх — это очень много. «Хеккен» никак не может навести порядок в обороне. Игра в атаке также оставляет желать лучшего. А без забитых голов и набранных очков уйти с последнего места не удастся.

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5 ноября «Хеккен» разгромил «Мальмё» в чемпионате Швеции со счетом 4:2. Болельщики рассчитывают, что во второй домашней встрече кряду команда снова победит.

«Мольде»

«Мольде» в трех поединках набрал три очка. Норвежский клуб хочет выйти в плей-офф Лиги Европы, но в оставшихся турах следует прибавить. Если «Байер» догнать вряд ли удастся, то с «Карабахом» можно и нужно бороться.

В чемпионате Норвегии у «Мольде» зафиксированы два поражения подряд. Фанаты рассчитывают, что будет проведена качественная работа над ошибками. Ранее команда уступила «Тромсе» и «Русенборгу», пропустив в сумме за 180 минут семь голов.

На данный момент «Мольде» в чемпионате Норвегии занимает пятое место. Клуб набрал 44 очка в 27 встречах.

«Мольде» не так часто выигрывает в гостях. В последних шести матчах во всех турнирах у клуба только две победы. Добиться еще одной виктории над «Хеккеном» будет сложно.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Мольде» можно поставить за 2.40. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 2.67. Ничья оценена — в 3.79.

Можно сделать ставку на победу «Мольде» с коэффициентом 2.40.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 2.08.