«Хеккен»
«Хеккену» досталась крайне непростая группа. В этом квартете также выступают «Мольде», «Карабах» и «Байер». Шведский клуб пока является главным аутсайдером.
У «Хеккена» ни одного набранного очка и три поражения кряду. До этого команда уступила «Байеру» (0:4), «Карабаху» (0:1) и «Мольде» (1:5).
10 пропущенных мячей в трех играх — это очень много. «Хеккен» никак не может навести порядок в обороне. Игра в атаке также оставляет желать лучшего. А без забитых голов и набранных очков уйти с последнего места не удастся.
5 ноября «Хеккен» разгромил «Мальмё» в чемпионате Швеции со счетом 4:2. Болельщики рассчитывают, что во второй домашней встрече кряду команда снова победит.
«Мольде»
«Мольде» в трех поединках набрал три очка. Норвежский клуб хочет выйти в плей-офф Лиги Европы, но в оставшихся турах следует прибавить. Если «Байер» догнать вряд ли удастся, то с «Карабахом» можно и нужно бороться.
В чемпионате Норвегии у «Мольде» зафиксированы два поражения подряд. Фанаты рассчитывают, что будет проведена качественная работа над ошибками. Ранее команда уступила «Тромсе» и «Русенборгу», пропустив в сумме за 180 минут семь голов.
На данный момент «Мольде» в чемпионате Норвегии занимает пятое место. Клуб набрал 44 очка в 27 встречах.
«Мольде» не так часто выигрывает в гостях. В последних шести матчах во всех турнирах у клуба только две победы. Добиться еще одной виктории над «Хеккеном» будет сложно.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Мольде» можно поставить за 2.40. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 2.67. Ничья оценена — в 3.79.
Можно сделать ставку на победу «Мольде» с коэффициентом 2.40.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 2.08.