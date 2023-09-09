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    Бразильцы деклассируют в родных стенах боливийцев

    Бразилия — Боливия. Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, квалификация ЧМ-2026, 9 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бразилия — Боливия
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    Сборная Бразилии
    На старте отбора к ЧМ-2026 в южноамериканской зоне сборная Бразилии на своем поле сыграет против национальной команды Боливии. Встреча пройдет в ночь на 9 сентября, начало — в 03:45 по мск. Бразилия — Боливия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бразилия

    Сборная Бразилии еще ни разу в истории не оступалась в отборочных циклах к чемпионатам мира, каждый раз добывая путевку на мировые первенства.

    Так, например, в квалификации к ЧМ-2022 «селесао» стали победителями компании, ни разу не проиграв за 17 встреч, выиграв 14 из них при трех мировых исходах.

    В финальной же части мундиаля, который прошел в Катаре прошлой зимой, бразильцы остановились в шаге от медалей, вылетев на стадии четвертьфинала, проиграв там по пенальти сборной Хорватии (1:1, пен 2:4).

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    И после мирового форума Бразилия провела три товарищеских матча, в которых обыграла 4:1 Гвинею, а также уступила в двух других встречах — 1:2 Марокко и 2:4 Сенегалу.

    Боливия

    Национальная команда Боливии только дважды в своей истории квалифицировалась на мировые первенства. Правда, последний раз это ей удалось аж в 1994 году.

    В прошлом же отборочном цикле к ЧМ-2022 в Катаре «зеленые» были далеки от завоевания путевки в финальную часть, заняв предпоследнее место в отборе, отстав от проходной строки на девять баллов.

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    • Боливийцы смогли в минувшей квалификации к мундиалу выиграть только четыре игры из 18, причем каждый раз побеждая в родных стенах, трижды еще сыграли вничью и потерпели аж 11 фиаско.

    В этом году сборная Боливии играла пока только товарняки и смогла одолеть лишь Саудовскую Аравию 2:1 в них. Еще один поединок она завершила миром и трижды проиграла.

    В прошлом отборе к ЧМ бразильцы дважды крупно обыграли боливийцев — 5:0 и 4:0. На своем же поле Бразилия выиграла у Боливии в восьми из девяти последних встреч при одной мировой.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Бразилии предлагают — 1.07.

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    На викторию Боливии дают — 35.00, ничья оценена — в 16.00.

    Прогнозируем, что Бразилия вновь не испытает проблем с такими удобными для них боливийцами. В общем, ставим на то, что хозяева добудут убедительную викторию.

    И также ставим еще на то, что в каждом из таймов будет забито больше 1,5 гола за каждый.

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