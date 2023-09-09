Бразилия
Сборная Бразилии еще ни разу в истории не оступалась в отборочных циклах к чемпионатам мира, каждый раз добывая путевку на мировые первенства.
Так, например, в квалификации к ЧМ-2022 «селесао» стали победителями компании, ни разу не проиграв за 17 встреч, выиграв 14 из них при трех мировых исходах.
В финальной же части мундиаля, который прошел в Катаре прошлой зимой, бразильцы остановились в шаге от медалей, вылетев на стадии четвертьфинала, проиграв там по пенальти сборной Хорватии (1:1, пен 2:4).
И после мирового форума Бразилия провела три товарищеских матча, в которых обыграла 4:1 Гвинею, а также уступила в двух других встречах — 1:2 Марокко и 2:4 Сенегалу.
Боливия
Национальная команда Боливии только дважды в своей истории квалифицировалась на мировые первенства. Правда, последний раз это ей удалось аж в 1994 году.
В прошлом же отборочном цикле к ЧМ-2022 в Катаре «зеленые» были далеки от завоевания путевки в финальную часть, заняв предпоследнее место в отборе, отстав от проходной строки на девять баллов.
Боливийцы смогли в минувшей квалификации к мундиалу выиграть только четыре игры из 18, причем каждый раз побеждая в родных стенах, трижды еще сыграли вничью и потерпели аж 11 фиаско.
В этом году сборная Боливии играла пока только товарняки и смогла одолеть лишь Саудовскую Аравию 2:1 в них. Еще один поединок она завершила миром и трижды проиграла.
В прошлом отборе к ЧМ бразильцы дважды крупно обыграли боливийцев — 5:0 и 4:0. На своем же поле Бразилия выиграла у Боливии в восьми из девяти последних встреч при одной мировой.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Бразилии предлагают — 1.07.
На викторию Боливии дают — 35.00, ничья оценена — в 16.00.
Прогнозируем, что Бразилия вновь не испытает проблем с такими удобными для них боливийцами. В общем, ставим на то, что хозяева добудут убедительную викторию.
И также ставим еще на то, что в каждом из таймов будет забито больше 1,5 гола за каждый.