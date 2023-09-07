Эстония (до 21 года)
Эта команда все никак не найдет свою игру. Вот и очередное поколение молодых эстонцев стартовало в квалификации неудачно.
Причем главным бичом команды является крайне слабая атака. Эстонцы забивают с огромнейшей натугой.
В предыдущем своем поединке команда снова не порадовала результатом. Эстония (до 21 года) уступила молодым косоварам (0:2).
Последняя же виктория пришлась еще на ноябрь прошлого года. Тогда команда разгромила своих литовских сверстников (5:1).
Эстония (до 21 года) наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке. Вот только старые проблемы еще и близко не решены.
Болгария (до 21 года)
Эта команда максимально настроена на нынешнюю квалификацию. Болгары способны занять одно из двух первых мест в группе.
Вот только проблем в игре команды еще немало. Даже в контрольных матчах молодые болгары выглядели не столь ярко.
Свой последний поединок команда провела неудачно. Болгария (до 21 года) в контрольной встрече уступила албанцам (1:3).
А вот до того команде удалось одолеть черногорских сверстников. Победа молодых болгар вышла минимальной.
И уж точно Болгария (до 21 года) постарается начать квалификацию с победы. Да и по игре команда выглядит монолитнее соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Болгарии (до 21 года) предлагают — 1.57.
На викторию Эстонии (до 21 года) дают — 5.40, ничья оценена — в 4.30.
Наш прогноз — Победа Болгарии (до 21 года) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.