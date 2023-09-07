Эстония (до 21 года) сыграет на своем поле с Болгарией (до 21 года) в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 17:30 мск. Эстония (до 21 года) — Болгария (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эстония (до 21 года)

Эта команда все никак не найдет свою игру. Вот и очередное поколение молодых эстонцев стартовало в квалификации неудачно.

Причем главным бичом команды является крайне слабая атака. Эстонцы забивают с огромнейшей натугой.

В предыдущем своем поединке команда снова не порадовала результатом. Эстония (до 21 года) уступила молодым косоварам (0:2).

Все прогнозы на футбол

Последняя же виктория пришлась еще на ноябрь прошлого года. Тогда команда разгромила своих литовских сверстников (5:1).

Эстония (до 21 года) наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке. Вот только старые проблемы еще и близко не решены.

Болгария (до 21 года)

Эта команда максимально настроена на нынешнюю квалификацию. Болгары способны занять одно из двух первых мест в группе.

Вот только проблем в игре команды еще немало. Даже в контрольных матчах молодые болгары выглядели не столь ярко.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Болгария (до 21 года) в контрольной встрече уступила албанцам (1:3).

А вот до того команде удалось одолеть черногорских сверстников. Победа молодых болгар вышла минимальной.

И уж точно Болгария (до 21 года) постарается начать квалификацию с победы. Да и по игре команда выглядит монолитнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Болгарии (до 21 года) предлагают — 1.57.

На викторию Эстонии (до 21 года) дают — 5.40, ничья оценена — в 4.30.

Гости смотрятся явно живее нестабильных эстонцев , и наверняка будут активны в атаке с первых минут встречи.

Наш прогноз — Победа Болгарии (до 21 года) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.